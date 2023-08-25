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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشاعر جمال بخيت يهدى الجمهور المغربى بالعلمين قصيدة" مسحراتي العرب ابن بطوطة"

الشاعر جمال بخيت
الشاعر جمال بخيت

أهدى الشاعر جمال بخيت قصيدة شعر إلى الشعب المغربى، ذلك خلال حفل الموسيقار المغربى أمين بودشار بمهرجان مدينة العلمين.

ويغطي برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "سى بى سى"  الحفل المقام بمدينة العلمين، حيث تقدم الحفل فرقة موسيقية مغربية ويشارك فيه العديد من شعراء وموسقيين مصر إضافة إلي الجمهور المصرى والمغربى المتواجد بالعلمين.

وخلال فعاليات الحفل قال الشاعر جمال بخيت، أقدم هذه القصيدة للشعب المغربى من ديوان "مصحراتي العرب ابن بطوطة".

أمين بودشار

وقدم الموسيقار المغربي امين بودشار صاحب مشروع الجمهور هو الكورال حفلا موسيقيا بمدينة العلمين الجديدة وسط حضور جماهيرى كبير.

وقال أمين بودشار الفكرة من المشروع هو مشاركة الجمهور في الغناء لإفراغ الطاقة السلبية  ، معقبا:" لو الجمهور غلط مفيش مشكلة نعيد تاني وتالت".

وعزف أمين بودشار وفرقتة الموسيقية مجموعة من الحان الاغاني الشرقية القديمة منها جانا الهوا لعبد الحليم حافظ ، وقام الجمهور بالغناء وسط اجواء احتفالية رائعة.

وكانت خلال الايام الماضية ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بحفل في المغرب يعزف خلاله امين بودشار والجمهور يردد ورائه الاغاني المصرية.

ابن بطوطة الجمهور المغربي الجمهور المصري الشاعر جمال بخيت الشعب المغربي العلمين الجديدة

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