عودة مؤشرات البورصة للمنطقة الخضراء وتحقيق أعلى عائد منذ عام 2018|فيديو

أنهت مؤشرات البورصة تداولات أمس الخميس بارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه، مغلقًا عند تريليون و239 مليار جنيه، في ظل إقبال العرب على شراء الأسهم.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» خلال تداولات اليوم بنسبة 0.41%، مسجلا 18.207 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30» محدد الأوزان 0.52%، مسجلا 22.090 نقطة، وزاد مؤشر البورصة للعائد الكلي بنحو 0.42% ليسجل 7.623 نقطة.



واضافت رمسيس صعد مؤشر البورصة الثانوي للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان خلال جلسة التداولات بنسبة 0.60% لنحو 3.702 نقطة، وزاد المؤشر الأوسع نطاقًا «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان بنسبة 0.55%، مسجلًا 5.443 نقطة.

واشارت حنان رمسيس ان اتجه المستثمرون المحليون والأجانب لبيع الأسهم بصاف بلغ 10 و11 مليون جنيه على الترتيب، بينما سجل المتعاملون العرب صافي شراء بقيمة 20.5 مليون جنيه.

الجدير بالذكر ان شهدت الجلسة حجم تداولات نشطة بلغ 574.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، من خلال 69.3 ألف عملية، حيث ارتفع 57 سهمًا وتراجعت 80 وبقيت 63 أخرى دون تغيير.

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