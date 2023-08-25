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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فايا يونان تخوض تجربة التمثيل لأول مرة.. تفاصيل

فايا يونان
فايا يونان

قالت المطربة فايا يونان إنها انتهت من تصوير أولى تجاربها التليفزيونية استعدادا لعرضها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضافت فايا لـ صدى البلد أنها خاضت هذه التجربة لحبها الشديد في الفن، ويظل الغناء هو شغفها الأول، وتجربتها فى التمثيل على الرغم من كونها مرهقة ومتعبة أكثر من الغناء إلا أنها استمتعت كثيرا بها.

ورفضت فايا الإعلان عن تفاصيل المسلسل، مؤكدة على أنه مفاجأة للجمهور وينضم إلى نوعية المسلسلات رومانسي كوميدي.

 

وعن تجربها فى التمثيل أكدت يونان أنها خضعت لجلسات تدريبية مع أحد المدربين المتخصصين للوقوف على تفاصيل شخصيتها التى تقدمها فى المسلسل، مشيرة إلى أنها سوف تقدم مجموعة من الأغاني خلال هذا العمل أيضا.

 

حفل مهرجان القلعة

يستعد مدحت صالح وفايا يونان مساء اليوم لافتتاح الدورة 31 من مهرجان القلعة في تمام الساعة العاشرة مساء.

ومن المفترض أن تبدأ فايا يونان بغناء فقرتها والتي تقدم فيها العديد من أشهر أغانيها بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني المصرية التي تقدمها على المسرح ومنها أغاني للكينج محمد منير وشادية.

فيما يقدم الفقرة الثانية المطرب مدحت صالح الذى يلتقى جمهور محكي القلعة في هذا التوقيت من كل عام.

ويقدم مدحت خلال حفل اليوم مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني زمن الفن الجميل التي يقدمها لنجوم الأبيض وأسود مثل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب ومحمد فوزي.


 

فايا يونان المطربة فايا يونان حفل مهرجان القلعة

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