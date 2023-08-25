برلماني: تجمع بريكس يرسم خريطة جديدة للاقتصاد العالمي

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسى على انضمام مصر لتجمع البركيس مؤكداً أن انضمام مصر والسعودية والإمارات على إلى تجمع "بريكس" سيكون له تأثره العربى الكبير في القرار الدولي.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن تجمع البركيس سيكون له دوره الايجابى والكبير تجاه جميع القضايا والملفات الاقتصادية العالمية مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التجمع فى اعادة التوازن للاقتصاد العالمي ورسم خريطة جديدة للاقتصاد العالمي وانهاء الهيمنة الاقتصادية من بعض الدول العالمية على اقتصاديات العالم.

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته فى أن هذا التجمع سيكون له دوره الكبير فى دعم التعاون الاقتصادى والاستثماري والصناعى والزراعى والسياحى فيما بين دوله موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على رؤيته الثاقبة فى انضمام مصر لهذا التجمع الكبير .