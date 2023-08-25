مطار مرسى علم يستقبل 139 رحلة طيران تقل 28 ألف سائح

يستقبل مطار مرسي الدولي اليوم ١٣٩ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي ٢٨ ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وتفتيشات مشددة.

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم تبين وصول 139‪ رحلة طيران سياحية على مدار الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة..



وأشار إلى استعدادات فنادق مرسي علم لاستقبال حوالي 28 ألف سائح علي مدار الأسبوع المقبل من مختلف الجنسيات الأجنبية، و أكثر الجنسيات وصولا إلى مرسى علم هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك.

وكشف عثمان بأن فنادق مرسي علم تستقبل السياح بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات التسكين بالغرف في سهولة ويسر لافتاً إلى إرتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى تتخطى 90 ٪، مؤكدا أن شواطئ مرسي علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب من جميع دول العالم.