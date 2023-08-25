الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات في محافظة جنين

اقتحمت قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، بلدات وقرى في محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد، وقرى: رمانة، وتعنك، وزبوبا، وعانين، وشنت حملة تفتيش واسعة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط يعبد، وعرابة، وجبع، وعجة، وكفيرت، وعلى شارع جنين – نابلس، ونصبت عدة حواجز عسكرية.

كما اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، موقع مستوطنة "ترسلة" المخلاة جنوب جنين، تحت حماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية، ومارسوا أعمال عربدة في المنطقة، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل المحاذية للموقع بالقرب من بلدة جبع.