إجراء القرعة العلنية لتوزيع الوحدات البديلة على متضرري السيول في رأس غارب

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، عن إجراء القرعة العلنية لتوزيع وحدات سكنية بديلة على المستحقين من متضرري السيول في حي الروضة.

وأوضح رئيس المدينة أن هذه الخطوة جاءت استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وبمصادقة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. وتأتي هذه القرعة بهدف توفير وحدات سكنية بديلة لـ77 مالكًا من المتضررين من السيول، بهدف تحسين ظروف حياتهم وتقديم حياة كريمة لهم.

وأكد رئيس المدينة أن القرعة تمت بحضور المستحقين من متضرري السيول، وبحضور شخصيات رسمية من الوحدات المحلية والأوقاف والكنيسة. تم تنظيم القرعة بشكل علني وشفاف، بهدف ضمان العدالة والشفافية في توزيع الوحدات السكنية بين المستحقين.

وأعرب نديم عن أهمية هذه الخطوة في تقديم الدعم للمتضررين من السيول وتقديم حلاً عمليًا لهم من خلال توفير مساكن بديلة. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتحسين ظروف الحياة لجميع المواطنين وتوفير مأوى آمن ولائق.

وختم رئيس المدينة الإعلان بالتأكيد على دور القرعة العلنية في تحقيق العدالة والشفافية، وأنها تمثل نموذجًا للتعامل مع مثل هذه الأوضاع الاستثنائية لضمان توزيع الفرص بشكل عادل ومنصف.