عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فوائد المسبعات العشر.. يستحب قراءتها بعد صلاة الجمعة مباشرة

فوائد المسبعات العشر
فوائد المسبعات العشر

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن فوائد المسبعات العشر، ومفهومها وكيفية قرائتها.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في حديثها عن فوائد المسبعات العشر، منوهة أنه يستحب بعد صلاة الجمعة مباشرة قراءة سورة الفاتحة، والإخلاص، والمعوذتين (سبع مرات).

حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد في صلاة الجمعة.. اعرف الضوابط

دعاء يوم الجمعة مكتوب وجميل.. أبرز ما ورد فيه

كما أخرج البيهقي في ((الشعب)) (2577) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قَالَتْ: مَنْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ، حُفِظَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

فوائد المسبعات العشر

وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ان المسبعات الخضرية هي عبارة عن قراءة متتالية لايات وسور قد وردت فى السنة لها فضائل كثيرة.

وأضاف علي جمعة، في فيديو له، أن المسبعات تكون بقراءة الفاتحة سبعًا ثم سورة الناس سبعًا ثم سورة الفلق سبعًا ثم الإخلاص سبعًا ثم سورة الكافرون سبعًا ثم أية الكرسي سبعًا ثم ذكر الباقيات الصالحات سبعًا وهي " سبحان الله ، الحمد لله ، لا اله الا الله ، الله أكبر ، لا حول ولا قوة الا بالله"، ثم الصلاة على النبي وعلى اله وصحبه وسلم سبعًا ، ثم الدعاء الى النفس سبعًا ، ثم الدعاء لعموم المسلمين سبعًا .

وأضاف جمعة، أن شرط قول المسبعات الخضرية أن تقال قبل الشروق وقبل الغروب ، والخضرية نسبة الى الخضر عليه السلام.

فوائد المسبعات العشر المسبعات دار الإفتاء الفاتحة المعوذتين صلاة الجمعة المسبعات الخضرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

اللي اختشوا ماتوا| شاب يمنع منقذا من إسعاف شقيقته الغارقة بشاطئ بورسعيد.. تفاصيل مثيرة

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

أبوها إزاي.. مقطع فيديو لعروس ترقص مع والدها يثير جدل رواد السوشيال ميديا

يحدث في النادي الأهلي| غضب من حفل التتويج.. مهلة لضم "سوزا".. وتحفظ على "فضل"

عام وخاص|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. بأجر كامل للموظفين وهؤلاء محرومون

ترشيحاتنا

رحمة وإحسان| خطيب المسجد النبوي: يندب سقيا الماء صيفاً وشتاءً

فرمان من اللجنة الثلاثية.. رحيل المدير الإداري لفريق الكرة بالزمالك

بسبب 5 جنيه فضة.. اعتراف مثير لجريمة عامل الكوم الأحمر مع الطفلة

أسعار تذاكر حفل هاني شاكر ونادية مصطفى بـ مهرجان القلعة

موافقة رسمية.. التعليم تسمح ببدء الدراسة في بعض المدارس الدولية من الغد

صدمة بتقرير الطب الشرعي في جريمة عشيق العمرانية.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوجر كويتية تتسبب في حادث مروري أليم| تفاصيل

هل سنعود للأزمة؟.. توقعات سيناريو كورونا في الشتاء

وفاة هندية أثناء ولادة طفلها لقيام الزوج بتصرف غريب| تعرف عليه

نشرة المرأة و الصحة| فستان علا غانم في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. علامات تكشف عن ورم الأذن

فيديو

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

القضاء على الدولار.. ما مصير الأخضر بعد انضمام مصر لـ بريكس؟

أبوها إزاي.. مقطع فيديو لعروس ترقص مع والدها يثير جدل رواد السوشيال ميديا

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ