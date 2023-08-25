فوائد المسبعات العشر.. يستحب قراءتها بعد صلاة الجمعة مباشرة

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن فوائد المسبعات العشر، ومفهومها وكيفية قرائتها.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في حديثها عن فوائد المسبعات العشر، منوهة أنه يستحب بعد صلاة الجمعة مباشرة قراءة سورة الفاتحة، والإخلاص، والمعوذتين (سبع مرات).

كما أخرج البيهقي في ((الشعب)) (2577) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قَالَتْ: مَنْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ، حُفِظَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

فوائد المسبعات العشر

وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ان المسبعات الخضرية هي عبارة عن قراءة متتالية لايات وسور قد وردت فى السنة لها فضائل كثيرة.

وأضاف علي جمعة، في فيديو له، أن المسبعات تكون بقراءة الفاتحة سبعًا ثم سورة الناس سبعًا ثم سورة الفلق سبعًا ثم الإخلاص سبعًا ثم سورة الكافرون سبعًا ثم أية الكرسي سبعًا ثم ذكر الباقيات الصالحات سبعًا وهي " سبحان الله ، الحمد لله ، لا اله الا الله ، الله أكبر ، لا حول ولا قوة الا بالله"، ثم الصلاة على النبي وعلى اله وصحبه وسلم سبعًا ، ثم الدعاء الى النفس سبعًا ، ثم الدعاء لعموم المسلمين سبعًا .

وأضاف جمعة، أن شرط قول المسبعات الخضرية أن تقال قبل الشروق وقبل الغروب ، والخضرية نسبة الى الخضر عليه السلام.