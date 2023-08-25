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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف سبب ضعف فرامل اليد في السيارة

صدى البلد

تتحكم الفرامل في سلامة السائق والركاب، فهي تعتبر الفرامل أهم وسائل الأمن والسلامة في السيارات، لذلك تحتاج لعناية واهتمام من نوع خاص، وتعتبر وظيفة فرامل اليد والغرض الرئيسي منها هو إبقاء السيارة ثابتة، وبدون حركة أثناء التوقف.

 لو فرامل اليد في سيارتك ضعيفة

ومثل قطع السيارة الأخرى، تتعرض فرامل اليد لأعطال تتسبب في حدوث ضعف بها، مما يؤدي لتحرك السيارة عند ركنها في مكان غير متساوي، مما قد يعرضها لحادث.

تعتبر فرامل اليد منفصلة عن أنظمة الفرامل الهيدروليكية للسيارة، وتعمل فرامل اليد في أغلب السيارات بطريقة ميكانيكية، وتقوم بإيقاف عمل عجلات المحور الخلفي فقط.

 

أسباب ضعف فرامل اليد في السيارة:

- ارتخاء كابل فرامل اليد، ويحتاج الى شد وضبط من جديد.

- ابتعاد تيل الفرامل الخلفية للسيارة بعيدة عن الأسطوانة وتتطلب إعادة ضبط "رجلاش". 

- تلف تيل الفرامل واحتياجها إلى تغيير. 

- احتياج وصلات الفرامل الموجودة داخل الطنبور الخلفي لتشحيم.

- وجود خلل في أجزاء فرامل اليد داخل الطمبور، ويجب زيارة متخصص.

 

فرامل اليد الطمبور الفرامل وسائل الأمن والسلامة الأسطوانة عجلات

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