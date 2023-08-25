الأمن العام يضبط 5 هاربين من تنفيذ أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف) هارب من تنفيذ عدد (127) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 180 سنة، وكفالات وغرامات مالية.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) هارب من تنفيذ عدد (64) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 32 سنة ، وكفالات وغرامات مالية.

وضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (106) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 98 سنة ، وكفالات مالية.

ونجحت الحملات فى ضبظ (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد (51) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 25 سنة ، وكفالات مالية.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد (34) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة ، وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.