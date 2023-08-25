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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انضمام مصر.. الكرملين: قمة بريكس ليست موجهة ضد أي طرف

الكرملين: قمة بريكس
الكرملين: قمة "بريكس" مهمة جدا من حيث نتائجها

علق الكرملين، اليوم الجمعة، على نتائج قمة "بريكس 2023"، معتبرا أنها كانت "مهمة جدا" أنها ليست موجهة ضد أي طرف.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال حديثه إلى الصحفيين، إن "القمة في الواقع مهمة للغاية من حيث نتائجها، سواء من حيث الموضوع الموسع أو التركيز من جانب الدول المشاركة على تشابه الآراء حول الحاجة إلى تعزيز استقلال اقتصادات البلدان، والنظرة العالمية للبلدان".

وأضاف بيسكوف أن: "الكتلة ليست ضد أحد، والبلدان نفسها، بالعكس، تركز على التعاون المتبادل المنفعة والاحترام المتبادل".

وانضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل بامابوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.

وتلتحق كل من مصر وإيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإثيوبيا اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.

تمثّل بلدان "بريكس" 23 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من ثلث سكان العالم، لكن المجموعة غير متجانسة: فالدول الخمس، الموزّعة في أربع قارات، لديها أداء اقتصادي متباين من حيث النمو.
 

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