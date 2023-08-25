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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: انضمام مصر لـ بريكس يحقق التكامل الاقتصادي والصناعي والزراعي مع دول قوية

إيهاب رمزى عضو مجلس
إيهاب رمزى عضو مجلس النواب

أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الأهمية الكبيرة لانضمام مصر لتجمع البريكس خاصة أنه من المعروف أن مصر تعتبر الدولة رقم 2 من حيث الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا بعد نيجيريا ووفقا لصندوق النقد الدولي ستكون مصر رقم واحد في 2050 وبالتالي فهي دولة محورية ولها مكانتها، وانضمامها رسميا إلى تحالف بريكس يعكس هذه المكانة.


وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم عقب إعلان قمة البريكس عن انضمام مصر لها أن هناك العديد من المكاسب التى ستحققها من الانضمام لهذا التجمع الاقتصادى الكبير والمهم فى مقدمتها تخفيف الضغط على عملة الدولار طالما سيكون التعامل بالعملات المحلية وكذلك التبادل التجاري ومستلزمات السلع والإنتاج، متوقعا وجود نظام شبيه بنظام سويفت للتبادل بين العملات المحلية موضحاً أن سلة عملات البنك المركزي المصري بالتأكيد في المستقبل ستضيف عملات جديدة بجوار العملات الخمس المعروفة حاليا حيث سيتم التعامل بها مع الدول الأعضاء.

 


وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن "بريكس" ليس مجرد تجمع اقتصادي عادي مطالباً من تجمع البريكس البحث مجدداً عن إنشاء عملة موحدة للدول الأعضاء داخل تجمع البريكس مع اعطاء اولوية قصوى للتكامل الاقتصادي والصناعى والزراعى فيما بين دول التجمع خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية.


واعتبر الدكتور إيهاب رمزى انضمام مصر لتجمع البركيس بمثابة بداية لمرحلة اقتصادية مهمة وجديدة وانجاز كبير يضاف لانجازات الدولة المصرية مؤكداً أن ذلك الامر سيكون له اثاره الايجابية على حل مشكلة العملة الصعبة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر والحد من الاستيراد ومضاعفة الصادرات المصرية . 
 

مجلس النواب الشعب الجمهوري البريكس قمة البريكس

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