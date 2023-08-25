هل سنعود للأزمة؟.. توقعات سيناريو كورونا في الشتاء

تظهر كل فترة مجموعة من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا وفي الآونة الأخيرة ظهر عدة متغيرات ومع اقتراب الشتاء يتخوف في البعض من زيادة انتشار كورونا وتحولها لوباء خطير مثلما حدث في 2020 .. فما توقعات العلماء حول ذلك؟!

ووفقا لموقع “fortune ” أكد العلماء أنه من المؤكد أننا سنرى متغيرات وطفرات جديدة في الخريف والشتاء القادم ولكنها لن تكن بخطورة جائحة كورونا في 2020

ويعتقد العلماء أنه من الوراد أن يحدث تحولًا في صيغة كورونا العامة ولكن خطر حدوث وباء خطير منخفض بسبب حالة الوعى وزيادة المناعة من الاصابات السابقة والمصل

نصائح الوقاية من كورونا

في حين أن اسماء متحورات كورونا المختلفة مثل Eris وArcturus وKraken تصدرت عناوين الأخبار في الآونة الأخيرة، فمن المرجح أن يركز العلماء الفترة القادمة على أسماء الطفرات الإشكالية، مثل تلك التي تجعل فيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال أو أكثر خطورة وقد تشترك السلالات الناجحة لفيروس كورونا في نفس الطفرات.

بالفعل، هناك عدد من الطفرات التي يراقبها متتبعو المتغيرات، لقدرتها على تجنب المناعة بشكل أكبر، وإصابة الخلايا البشرية بشكل أقوى عند دمجها .

يقول الدكتور إريك توبول، أستاذ الطب الجزيئي في معهد سكريبس للأبحاث ومؤسس ومدير معهد سكريبس: البيانات واضحة تمامًا أننا نتجه نحو المزيد من المتغيرات التي تحتوي على مثل هذه الطفرات في الأسابيع والأشهر المقبلة

قال مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا،يتخوف البعض من ظهور وباء ثلاثى التكوين "جائحة ثلاثية" أخرى من فيروس كورونا والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي هذا الشتاء كما حدث في العام الماضي ولكن حتى الآن لا يوجد مؤشر يبين إمكانية حدوث هذا ولايوجد سبب للقلق