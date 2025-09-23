نواب البرلمان: منطقة جرجوب الاقتصادية نقلة نوعية للاستثمار والصناعة ودعم الموازنة العامة

نواب البرلمان عن القرار الجمهوري بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة:

نقلة نوعية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب

ركيزة صناعية جديدة تدعم التصدير

تفتح آفاقا جديدة للاستثمار في مصر

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 497 لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، مؤكدين أن القرار يمثل خطوة استراتيجية جديدة تدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد النواب أن المنطقة ستسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة، وتفتح الباب أمام الصناعات التصديرية والخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، توفير فرص العمل للشباب، وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.

أشاد النائب علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 497 لسنة 2025 بشأن إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.

جذب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة

وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة سيسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعات التصديرية والخدمات اللوجستية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني."

وأضاف:"المنطقة الجديدة ستوفر آلاف فرص العمل للشباب، وتحقق نقلة نوعية في تنمية الساحل الشمالي الغربي، من خلال استغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر على البحر المتوسط وربطه بخطوط التجارة العالمية."

واختتم عضو لجنة الشئون الاقتصادية تصريحه بالتأكيد على أن القرار يأتي متسقًا مع رؤية الدولة المصرية 2030 في تشجيع الاستثمار، وتنمية الموارد، وتحقيق التنمية المستدامة، داعيًا المستثمرين إلى اغتنام الفرص التي ستتيحها هذه المنطقة الواعدة.

وفي السياق ذاته، أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 497 لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، مؤكدة أن القرار يمثل إضافة قوية للقطاع الصناعي في مصر ويعكس توجه الدولة نحو التوسع في الصناعات التصديرية وجذب الاستثمارات.

قدرة الدولة على التوسع الصناعي

وقالت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بجرجوب يعزز من قدرة الدولة على التوسع الصناعي، ويفتح الباب أمام مشروعات إنتاجية كبرى تستهدف الأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات."

وأضافت: “الموقع الاستراتيجي للمنطقة على البحر المتوسط يمنحها ميزة تنافسية كبرى في مجال الصناعات اللوجستية والتصنيعية، ويجعلها نقطة جذب للصناعات كثيفة العمالة، بما يخلق آلاف فرص العمل للشباب.”

واختتمت عضو لجنة الصناعة تصريحها بالتأكيد على أن البرلمان سيعمل على دعم هذه الخطوة من خلال توفير الأطر التشريعية اللازمة لضمان نجاح التجربة، مشيرة إلى أن منطقة جرجوب ستكون ركيزة صناعية واقتصادية جديدة تدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 497 لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بما يسهم في دعم الموازنة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن منطقة جرجوب الاقتصادية ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتساعد على زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية، بما يدعم قدرة الموازنة العامة على الوفاء بالالتزامات وتوفير مخصصات إضافية للتنمية والخدمات."

وأضافت: “إن تخصيص منطقة اقتصادية خاصة يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعطي مرونة أكبر في جذب الاستثمارات من خلال حوافز ضريبية وتشريعية، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.”

واختتمت عضو لجنة الخطة والموازنة تصريحها بالتأكيد على أن إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة يأتي كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة وزيادة الإيرادات العامة، مشيرة إلى أن البرلمان سيدعم هذه الخطوة عبر متابعة تنفيذها بما يضمن تحقيق أهدافها المرجوة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 497 لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة.

