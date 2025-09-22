برلماني: منطقة جرجوب الاقتصادية نقلة نوعية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب

أشاد النائب علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 497 لسنة 2025 بشأن إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.

جذب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة

وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة سيسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعات التصديرية والخدمات اللوجستية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني."

وأضاف:"المنطقة الجديدة ستوفر آلاف فرص العمل للشباب، وتحقق نقلة نوعية في تنمية الساحل الشمالي الغربي، من خلال استغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر على البحر المتوسط وربطه بخطوط التجارة العالمية."

واختتم عضو لجنة الشئون الاقتصادية تصريحه بالتأكيد على أن القرار يأتي متسقًا مع رؤية الدولة المصرية 2030 في تشجيع الاستثمار، وتنمية الموارد، وتحقيق التنمية المستدامة، داعيًا المستثمرين إلى اغتنام الفرص التي ستتيحها هذه المنطقة الواعدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 497 لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة.

