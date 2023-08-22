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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ظهور حالتين في مصر.. كيف تحمى نفسك من متحور كورونا EG.5

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن ظهور أول حالتين من متحور كورونا الجديد EG.5 داخل البلاد، وفي هذا الإطار نعرض لكم طرق الوقايه من متحور كورونا EG.5 وفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك.

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تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة لمنع انتقال متحور كورونا EG.5

اغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل — خاصة قبل تناول الطعام وإعداده، وبعد استخدام الحمام، وبعد مسح أنفك، وبعد ملامسة شخص مصاب بنزلة برد.
ارتدِ قناع وجه من القماش متعدد الطبقات يناسب وجهك بشكل مريح ويغطي فمك وأنفك وذقنك جيدا

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك لمنع انتشار الفيروس كورونا EG.5  من يديك.

ملامسة العين خطر
ملامسة العين خطر

تجنب الاتصال الوثيق ابعد مسافة 6 أقدام عن الأشخاص الذين يعانون من السعال أو نزلات البرد أو المرضى.


إذا كنت عرضة للمرض أو لديك ضعف في جهاز المناعة، فابتعد عن التجمعات الكبيرة من الناس.

 

اتبع توجيهات سلطات الرعاية الصحية الخاصة بك، خاصة أثناء تفشي المرض.

قم بتنظيف الأسطح المستخدمة بشكل متكرر (مثل مقابض الأبواب وأسطح العمل) باستخدام مطهر يقتل الفيروسات خاصة كورونا

استخدم معقمات الأيدي التي تحتوي على 60% من الكحول على الأقل في حالة عدم توفر الماء والصابون للوقاية من كورونا EG.5 .

قم بتحية الناس بإيماءة ودية بدلاً من المصافحة.

احصل على قسط كافٍ من النوم، واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، واشرب الكثير من السوائل، ومارس الرياضة إذا كنت قادرًا على ذلك لتقوية جهاز المناعة لديك وتساعدك على مكافحة العدوى بسهولة أكبر.
 

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