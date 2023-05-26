كوريا الجنوبية تسجل 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

نشرت وسائل إعلام كورية أنباء عن تسجيل كوريا الجنوبية أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، في تراجع ملحوظ عن أعداد الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تعود فيه البلاد إلى الوضع الطبيعي ما قبل الجائحة مع رفع جميع قيود مكافحة الفيروس.

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 17 ألفا و933 إصابة بينها 28 إصابة من الخارج، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 31 مليونا و629 ألفا و442 إصابة، وفقا لما نشرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويمثل إحصاء اليوم الجمعة انخفاضا من 19 ألفا و80 إصابة في اليوم السابق و من 19 ألفا و 586 في الأسبوع السابق، مما يمثل انخفاضا معتدلا في أعداد الإصابات اليومية.

وسجلت البلاد 15 حالة وفاة بكوفيد 19، مما رفع عدد الوفيات إلى 34 ألفا و751 وفاة.

وقالت الوكالة إن عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة وصل إلى 180 شخصا بزيادة سبع حالات عن يوم أمس الخميس.