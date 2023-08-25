بلوجر كويتية تتسبب في حادث مروري أليم| تفاصيل

أثارت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن لكثير ومن الجدل خلال الساعات الماضية لتتصدر الترند وذلك بعد تداول الكثير من الأخبار وذلك عن تسببها في حدوث حادث مروري أليم وذلك فجر اليوم في الكويت نتيجة قيامها بتجاوز الإشارة الحمراء، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات.

فقد وقع الحادث المأساوي عند تقاطع السور الملك فهد في دولة الكويت، وذلك بعد أن قامت بتجاوز إشارة المرور الحمراء مما أدى لاصطدام بسيارتها بسيارة أخرى و وفاة اثنين من المواطنين، وإدخال الاثنان الآخران إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى

وعلى الجانب الآخر قد أُصيب كويتي آخر كان برفقة الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن بالعديد من الجروح المتفرقة، وقد تم نقله على الفور للمستشفى.

وفقا لعدد من وسائل الأخبار الكويتية، فإن الفاشينيستا كانت بحالة غير طبيعية وذلك قت وقوع الحادث

من هي فاطمة المؤمن؟

تعد فاطمة المؤمن هي خبيرة تجميل و فاشنيستا كويتية ويبلغ عمرها 30 عاماً وقد بدأت فاطمة المؤمن في عالم الشهرة وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014

