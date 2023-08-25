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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد أنباء انفصالهما.. 19 صورة أثارت الجدل لـ شيرين وحسام حبيب.. شاهد

إطلالات آثارت الجدل
إطلالات آثارت الجدل لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ترددت أنباء حول انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ، وعلم “صدى البلد” أن الأمر لم يتطور للانفصال كما أشيع على مواقع التواصل الإجتماعي. 

 

إطلالات آثارت الجدل لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

 

بدأ الأمر بحدوث خلاف الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خلال تواجدهم في الساحل الشمالي، وقد تدخل بعض المقربين لمحاولة إنهاء الخلاف بعد تألق شيرين أمس في حفل جدة .

 

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ويصاحب ظهور المطربة شيرين عبد الوهاب مع زوجها حسام حبيب الكثير من الجدل، وذلك بسبب تصريحاتها المستمرة عن علاقتهما، وأن خناقتهما تكون بإستمرار بسبب العمل.

 

وغالبا ما يصاحب ظهور شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب جدل كبير بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الخلافات التي مرا بها كل منهما.

 

وتحرص الفنانة شيرين عبد الوهاب، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار لها مع زوجها وبناتها أيضا.

 

وتفضل شيرين عبد الوهاب، اختيار الملابس الأنيقة والناعمة التي تكشف عن جمالها، إلا أنها مؤخرا أصبحت تميل إلى اختيار الملابس الكاجوال المتنوعة التي تتناسب معها.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيرين عبد الوهاب، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ملامحها ويكشف جمالها.

 

وتختار شيرين عبد الوهاب، ألوان الشعر البنية والفاتحه التي تتناسب مع لون بشرتها المميز. 

 

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
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