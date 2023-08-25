خلال أيام العطلة..الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمال النظافة

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة اولاد صقر بمتابعه أعمال النظافة اليومية وري الاشجار ورفع ‏الاشغالات حيث تم رفع تجمعات القمامة من على الطرق والاماكن المخصصه للتجميع وكذلك تسيير سيارات نقا القمامه من النقطة الوسيطه الى المقالب العموميه حفاظاً على بيئة صحية نظيفه.

كما تابعت الاجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق أعمال رفع تراكمات القمامة والسفوحة من جانبى الطريق بشارع الزراعه والتجنيد وكذلك الاطمئنان على سير العمل بالنقطه الوسيطه بالغار لتحسين المظهر الجمالى امام المارة والحفاظ على الصحة العامة.

وحفاظاُ على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.. شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز حمله لرفع وأزالة الاشغالات المخالفه والإعلانات بقرية بردين بالوحده المحليه ببردين.

هذا وقد قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا برفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع مدينة ههيا شملت شارع احمد عرابي بداية من مدخل المدينة مرورا بمستشفى ههيا المركزى/الطريق الدائرى/ الجمهورية /الحاجة امنة / وعزبة العساكرة / عمر بن الخطاب/مصطفي كامل/جسر بحر مويس / كفر ابو راشد/ حى السراحنة / وعزبة فهمى ،، ورفع جميع مخلفات القمامة ونقلها للنقطة الوسيطة للتجميع.

وفي سياق متصل ، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالإرتقاء والنهوض بمظومة النظافة ، وخلق بيئة صحية ونظيفة وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين لخلق جو بيئى نظيف.

وحرصاً على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على البيئة من التلوث والامراض المعدية حيث قامت رئاسة المركز بتسيير سيارات لرش البعوض والناموس باستخدام جهاز رش الضباب "التيفا " او رش الرزاز للقضاء على اليرقات المسببة لتكاثر الناموس بمنطقه كفر العرب والشوارع المجاوره لها.

وفي مركز مشتول السوق تم رفع القمامه من الشوارع الرئيسية ونقاط تجمع القمامه برئاسه المركز حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من الأمراض والأوبئه.