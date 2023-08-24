محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

ولإعادة الإنضباط بالشوارع، أشار محافظ الشرقية إلى أن رئاسة مركز ومدينة أبو حماد قامت بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقطاوية بإزالة جمالون حديدي على مساحة عدد ٤ قراريط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز مشتول السوق تم إزالة فك جمالون حديد أقيم بالمخالفة على الأرض الزراعية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة على مساحة 400 متر بمدينة مشتول السوق وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.