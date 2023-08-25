سيراليون تبلغ إسرائيل اعتزامها إقامة سفارة لها بالقدس

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الجمعة، اعتزام سيراليون إقامة سفارة لها في مدينة القدس.



وقال كوهين: "بعد إعلان رئيس باراجواي عن افتتاح سفارة في القدس، سعدت عندما سمعت من رئيس سيراليون أنه ينوي إنشاء سفارة في القدس، والتي ستكون السفارة السابعة في المدينة".

وأضاف: "منذ بداية مهامي، حددت هدفًا يتمثل في مضاعفة عدد السفارات في مدينة القدس، ونحن في طريقنا إلى هذا الهدف بالفعل هذا العام".

وذكرت الخارجية، في ذات التصريح، إن كوهين تحادث هاتفيا الليلة الماضية، مع رئيس سيراليون جوليوس بيو.

وأضافت: "تحدث الاثنان عن تعزيز العلاقات الطيبة بين الدولتين، وأبلغ الرئيس بيو وزير الخارجية كوهين عن نيته إقامة سفارة لبلاده في القدس".

ولفتت الوزارة، إلى أن سيراليون التي تقع في غرب إفريقيا، تأسست علاقتها مع إسرائيل عام 1961 بعد استقلال الأولى.

وقالت: "في عام 1973، انقطعت العلاقات، ثم تجددت مرة أخرى في عام 1992".

وأضافت: "لا يوجد لإسرائيل سفارة مقيمة في سيراليون، إذ أن سفيرة إسرائيل لدى غانا، شلوميت سوبا، هي سفيرة غير مقيمة في سيراليون".

من جانبها، أكدت رئاسة سيراليون المكالمة الهاتفية بين كوهين وجوليوس بيو.

وقالت في تغريدة على منصة "اكس"، مساء الخميس: "ناقشا العلاقات الدافئة بين البلدين والتي يعود تاريخها إلى عام 1961 عندما حصلت سيراليون على استقلالها".

وأضافت: "في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقة بين البلدين، أعرب الرئيس بيو عن استعداد حكومته لإنشاء سفارة لسيراليون في القدس، عاصمة دولة إسرائيل".

ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية منتصف العام 2018 سفارتها من تل أبيب إلى القدس وتلتها غواتيمالا، وكوسوفو، وهندوراس، بينما ترفض الغالبية العظمى من الدول طلبات إسرائيل، لنقل سفاراتها إلى القدس.

وقال كوهين منتصف أغسطس الماضي إن باراغواي ستنقل سفارتها إلى القدس هذا العام، كما أعلن الأسبوع الماضي، عن أن أوروغواي قررت افتتاح مكتبا دبلوماسيا لها في القدس.

ويندد الفلسطينيون والدول العربية والإسلامية بقرارات نقل سفارات أجنبية إلى القدس، ودعت في مناسبات عدة للتراجع عنها.