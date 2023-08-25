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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الليلة الثامنة....

جمهور صيف الإنتاج الثقافي يردد أغاني نجوم الطرب مع علي الألفي

صدى البلد

أحيا الفنان علي الألفي، الليلة الثامنة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذي نظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

تفاصيل حفل علي الألفي في الأوبرا غدا

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وردد جمهور المسرح الأغانى التى قدمها الفنان على الألفى، حيث تغنى بمجموعة من أغانيه الخاصة، منها "ماتتعودش على حاجة، إحساس بالونس، بلغوه، آخر حتة جوة الروح، وتتر مسلسل آدم وجميلة"، إلى جانب عدد متنوع من الأغانى لكوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ومحمد رشدي وعبد الحليم حافظ وشادية وأنغام وأصالة وبهاء سلطان .

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من 17 حتى 31 أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد 30 جنيها.

الإنتاج الثقافي الهناجر للفنون الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الفنان علي الألفي

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