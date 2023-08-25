عملية عسكرية واسعة .. بيان مهم للقوات المسلحة الليبية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن وحدات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية واسعة و محددة الأهداف لتأمين الحدود الجنوبية.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان لها ؛ أن دول جنوب الصحراء تمر بمرحلة توترات سياسية وأمنية واسعة أدت إلى ضعف سيطرتها على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا الجماعات الارها بية والإجرامية بشكل واضح.

وقالت القيادة “من منطلق واجبنا القانوني والوطني حماية بلادنا وشعبنا والحفاظ على حالة الاستقرار و الامن في الجنوب الليبي”.

وأضافت : لن نسمح بان تكون بلادنا منطلقًا لأي جماعات او تشكيلات مسلحة تشكل تهديدا على دول الجوار.

وأردفت : نؤكد على المحافظة على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الصديقة الداخلية و مشاكلها السياسية.

وأتمت القيادة بيانها : العملية العسكرية يشارك فيها نخبة من قواتكم المسلحة الليبية برًا و جوًا و لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها.