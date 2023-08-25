رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ينفي استقالته من منصبه

نفى لويس روباليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استقالته من منصبه؛ بسبب الهجوم الحاد عليه بعد واقعة “قبلة” نهائي كأس العالم للسيدات.

وقال روباليس في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لقد تعرضت لضغوط كبيرة وقيل لى الأفضل أن أستقيل، لكن لن أستقيل، البداية كانت بضغوطات كبيرة ثم ظهور بيانات عدة غير مفهومة رغم صمت اللاعبة ، هدفهم ليس تحقيق العدالة إطلاقاً، هدفهم ارتكاب جريمة اجتماعية بحقي أنا”.

وتابع: “هناك أكثر من 100 شكوى ضدي في المحاكم يلاحقونني براً وبحراً وجواً، بعض الأشخاص أصحاب القوة والسلطة في هذه البلاد مُستائيين جداً لإنني هنا”.

وأضاف: “خمس سنوات وأنا أتعرض للمطاردات لقد تم اتهامي عدة مرات بالسرقة والعمولات وإساءة استخدام الأموال الفيدرالية، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات أيا من ذلك لإنني لم أفعل ذلك مطلقا، لم أخذ في حياتي أي فلس ليس لي أو أسيئ استخدامه”.