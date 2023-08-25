عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات غير متوقعة تكشف عن الإصابة بأمراض الكبد

صدى البلد

يسبب التأخر في علاج أمراض الكبد مضاعفات عديدة، فهو المسئول عن تنقية الجسم من السموم، لذا فإن تعرضه لأى مرض؛ يجعل كل الاعضاء عرضة للإصابة بضرر، نتيجة التعرض لهذه السموم.

ونرصد لكم فما يلي، أهم أعراض أمراض الكبد العامة، وذلك وفقا لما ذكره موقع “كيلافند كلينك”.

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض

مش هتحتاج خلع أو حشو تانى .. اختراع مادة تعيد نمو الأسنان

 أعراض أمراض الكبد؟

نادرًا ما تسبب بعض أنواع أمراض الكبد (بما في ذلك مرض الكبد الدهني غير الكحولي) أعراضًا، بالنسبة للحالات الأخرى، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا هي اليرقان — وهو اصفرار الجلد وبياض عينيك. يتطور اليرقان عندما لا يتمكن الكبد من التخلص من مادة تسمى البيليروبين .

قد تشمل العلامات الأخرى التي تكشف أمراض الكبد ما يلي:

ألم في البطن (خاصة في الجانب الأيمن).
الكدمات بسهولة.
تغيرات في لون البول أو البراز.
التعب.
الغثيان أو القيء.
تورم في ذراعيك أو ساقيك.

امراض الكبد الكبد أعراض أمراض الكبد مرض الكبد الدهني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار هذه السلع.. بشائر بريكس موجة انخفاضات قادمة

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

كله هينزل المدارس ومفيش تأجيل |التعليم تحسم مصير العام الجديد بقرارات نهائية

اللي اختشوا ماتوا| شاب يمنع منقذا من إسعاف شقيقته الغارقة بشاطئ بورسعيد.. تفاصيل مثيرة

فين فلوسه؟ فرج عامر : مفاجأة خطيرة في قضية بيع هذا اللاعب

الزمالك يحسم موقفه من إمكانية تقسيط غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

ناس كتير ما تعرفش.. اكتشف الفرق بين أورام الأذن الحميدة والسرطانية

هل سنعود للأزمة؟.. توقعات سيناريو كورونا في الشتاء

علامات تكشف ورم الأذن.. لن تتوقعها

أسباب غير متوقعة لظهور الصدفية

مش بس العصبية.. أشياء غير متوقعة تسبب صداع التوتر

أسباب البهاق .. اعرفها عشان تحمي نفسك

عشبة رخيصة تحميك من أخطر الأمراض وتزيد الذكاء

ترشيحاتنا

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

أمطار رعدية وسحب .. تفاصيل طقس الساعات القادمة

أول دعم نقابي لترشح الرئيس السيسي لانتخابات 2024 .. دعوات بالملايين

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

إصابة 8 أشخاص بينهم 5 أشقاء في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

السجن عامين .. إجراء طارئ في الدنمارك لحظر حرق المصحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فلتر.. سارة سلامة تثير الجدل رفقة والدها من مهرجان القاهرة للدراما

أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

من غير فواتح شهية.. أطعمة تزيد وزن الأطفال

أكسسوارات بوسي شلبي| وأسما من غير شعر.. نجمات أثرن الجدل في مهرجان الدراما

فيديو

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ