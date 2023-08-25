علامات غير متوقعة تكشف عن الإصابة بأمراض الكبد

يسبب التأخر في علاج أمراض الكبد مضاعفات عديدة، فهو المسئول عن تنقية الجسم من السموم، لذا فإن تعرضه لأى مرض؛ يجعل كل الاعضاء عرضة للإصابة بضرر، نتيجة التعرض لهذه السموم.

ونرصد لكم فما يلي، أهم أعراض أمراض الكبد العامة، وذلك وفقا لما ذكره موقع “كيلافند كلينك”.

أعراض أمراض الكبد؟

نادرًا ما تسبب بعض أنواع أمراض الكبد (بما في ذلك مرض الكبد الدهني غير الكحولي) أعراضًا، بالنسبة للحالات الأخرى، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا هي اليرقان — وهو اصفرار الجلد وبياض عينيك. يتطور اليرقان عندما لا يتمكن الكبد من التخلص من مادة تسمى البيليروبين .

قد تشمل العلامات الأخرى التي تكشف أمراض الكبد ما يلي:

ألم في البطن (خاصة في الجانب الأيمن).

الكدمات بسهولة.

تغيرات في لون البول أو البراز.

التعب.

الغثيان أو القيء.

تورم في ذراعيك أو ساقيك.