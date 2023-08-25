نقشبندي العصر | أنشودة هم بالحبيب محمد وذويه لـ علي جابين ..خاص

قدم الشيخ محمد علي جابين المبتهل بالإذاعة والتليفزيون نصيحة لكل المبتهلين وللشباب أن يستمعوا كثيرا للقدامى، وأرباب المدارس القديمة.

واوضح جابين لـ صدى البلد، أن المدرسة الكبيرة بحر يغترف منه المبتهل ما يشاء حتى يروي نفسه من هذا العلم، ويكون هناك مخزون نغمي لكل العمالقة الكبار من المبتهلين ، وكان الشيخ عمران دائما يدندن في كل وقت ، حالة الإنشاد دايما كانت مصاحباه، وضرورة معرفة المقامات وفروعها وأنواعها.

واوضح أن بيئة الحجاز تختلف عن مصر في مدرسة وفن الابتهال، المدرسة المصرية متفرعة ومتنوعة بتنوع البيئات ، والمدرسة المصرية في الابتهال ابدعها الشيخ علي محمود وتبعها تلامذته الشيخ طه الفشني والشيخ محمد عمران، والشيخ سيد النقشبندي ونصر الدين طوبار .

وأشار إلى أن المدرسة المصرية هي الأم التي نهلت منها كل المدارس، وهناك المدرسة الحجازية ويغلب عليها طابع مقام الحجاز، والابتهال هناك يطلق عليه مجس وكنت صغير في المملكة أذهب للأفراح وأقول هذا المجس.

