هيئة الدواء تقدم 3 نصائح عند استخدام الترمومتر الملامس للجسم

وجهت هيئة الدواء المصرية عددا من النصائح عند استخدام مقاييس الحرارة الملامسة للجسم ​بهدف القراءة الصحيحة لدرجة حرارة الجسم.

ونشرت هيئة الدواء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، بعض النصائح عند استخدام مقاييس الحرارة الملامسة للجسم، عند تعرض الشخص وشعوره بارتفاع في درجة حراراته، وهي كما يلي:

نصائح عند استخدام مقاييس الحرارة للجسم

1- تحتاج إلى الانتظار لمدة ربع ساعة بعد الأكل أو الشرب لقياس درجة حرارة الفم، حيث يمكن أن تؤثر درجة حرارة طعامك أو مشروبك على قراءة مقياس الحرارة.​

2- في حال الرغبة في استخدام مقياس حرارة ملامس لأخذ درجات الحرارة عن طريق الفم والمستقيم؛ فاستخدم مقياسين للحرارة وصنف أحدهما للاستخدام الفموي، والآخر للاستخدام المستقيمي.

3- ونصحت هيئة الدواء المصرية، من يشعر بالسخونية واستمرارها دون انخفاض عليه أن يستشير الطبيب على الفور ولا يتجاهل الحمى التي قد تسبب مضاعفات خطيرة.​