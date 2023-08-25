مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة يقدم دورات لتعليم الأطفال الإنجليزية والفرنسية والألمانية

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة، عن بدء دورات للأطفال من برنامج "Summer Camp"، يوم الأحد القادم، 27 أغسطس 2023، حيث يشمل البرنامج، العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية المتنوعة للأطفال.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم الذهنية ، كما يتضمن برنامجا تثقيفيا لتعزيز قيم التعاون والاحترام والتسامح.

ويتم تقديم البرنامج بإشراف مجموعة من المدربين والمشرفين ذوي الخبرة في التعامل مع الأطفال حتي يتم الانضمام للأطفال تجربة تعليمية ممتعة وشيقة في بيئة آمنة ومريحة.

ومن المقرر أن يتعلم الأطفال اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية من خلال الأنشطة التعليمية المتنوعة مثل الألعاب والرسم والغناء لتعزيز مهارات التواصل والتفاعل، تقام الدورات في أجواء مرحة وتفاعلية تشجع الأطفال على التعلم والتفاعل مع بعضهم البعض.

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق مشروع جديد لمحو الأمية الكربونية من خلال مكتب الاستدامة التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية وتجنب آثار التغيرات المناخية كأحد أهم أولويات الجامعة في المرحلة الحالية باعتباره من أهداف استراتيجية الجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مشروع محو الأمية الكربونية، يهدف إلى إطلاق منصة جامعة القاهرة لمحو الأمية الكربونية لإتاحة المعرفة الرقمية لأكبر عدد من منتسبيها، وتسعى الجامعة من خلاله إلى تشجيع المجتمع الجامعي على خلق "ثقافة منخفضة الكربون" عن طريق التوعية بمخاطر التغيرات المناخية.