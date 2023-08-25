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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حملة لاستدعاء بعض سيارات فيات تيبو سيدان وهاتشباك

صدى البلد

أعلنت شركة داينامكس، بصفتها وكيل فيات في مصر، عن حملة استدعاء بعض سيارات فيات تيبو سيدان وهاتشباك موديل 2021 / 2022 بهدف فحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير الأمان.

وقالت الشركة: يُرجي من مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق.

يأتى ذلك في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين .

ولمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 《 19984》 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

 وفي حالة وجود شكوي أو مُخالفة ،يرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

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