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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول أيامها | قافلة مشكاة نور الطبية تستقبل 500 مريض ببورسعيد

بدء عمل قافلة مشكاة
بدء عمل قافلة مشكاة نور ببورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان  محافظ بورسعيد بصحبة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم قوافل مؤسسة مشكاة نور الطبية بمركز شباب القابوطي بحي الضواحي للكشف المجاني علي اهالي بورسعيد رقيقي الحال. 
 

وكان في استقبال محافظى بورسعيد و الوادى الجديد الدكتورة نور الهدي الجمال رئيس مجلس امناء المؤسسة ورافقتهما في جولة لتفقد الحملة التي اقيمت تحت رعاية المحافظ ، وبالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل ومديرية الشئون الصحية ببورسعيد . 

واشتملت القافلة علي عيادات القلب والباطني والنساء والتوليد والرمد والأطفال والجلدية والعظام ، بالاضافة لسيارات المبارة الرئاسية 100 مليون صحة لقياس الضغط والسكر والطول والوزن ، بالاضافة الي اقسام خدمة العملاء لتلقي شكاوي التأمين الصحي ، ورضاء العملاء. 
 

وخلال الجولة التي قادتها الجمال ، تحدث اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  مع الاهالي واستمع الي رأي الاهالي في القوافل ومدي رضائهم عنها.

فيما ابدي اللواء الزملوط اعجابه الشديد بالخدمات التي تقدم للمستفيدين وتحرك كل هذة الاعداد من موظفي المؤسسة والاطباء لخدمة الاهالي ، وتقديم الخدمات الصحية في مناطقهم. 
 

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واكدت الدكتورة نور الهدي الجمال ان القافلة هي الاولي من ضمن ثلاث قوافل ستقام خلال ثلاثة اسابيع يوما الجمعة والسبت من العاشرة صباحا الي الابعة عصرا ، الاولي بمركز شباب القابوطي لخدمة اهالي حي الضواحي والثانية بمركز شباب الزهور لخدمة اهالي الجنوب ، والثاثة بمركز شباب ام خلف لخدمة اهالي الجنوب. 

فى يومها الأول بحضور محافظى بورسعيد و الوادى الجديد قافلة مشكاة نور الطبية تستقب

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واضافت ان المستهدف الكشف عن كل اهالي الاحياء من غير القادرين وتلقي شكاوي المواطنين المتعطل لديهم التامين الصحي الشامل وبحث حالتهم الاجتماعية وسداد المتاخرات عن طريق سيادة المخافظ. 


وكان اليوم الاول لقافلة مؤسسة مشكاة نور الطبية قد شهدت كثافة كبيرة وصلت الي اكثر من 500 مستفيد وقعوا الكشف المجاني في مختلف التخصصات.

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