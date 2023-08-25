الزمالك يهزم مضر السعودي ويتأهل لنهائي البطولة العربية لليد

تأهل الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى المباراة النهائية بالبطولة العربية المؤهلة للسوبر جلوب، عقب الفوز على مضر السعودي بنتيجة 29-24.



وتقدم الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 13-7، قبل أن يواصل تقدمه في الشوط الثاني؛ لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 29-24 ويتأهل للنهائي.



وشهدت المباراة، تألق كريم هنداوي حارس مرمى الزمالك الذي تصدى لـ 13 تصويبة من أصل 35 محاولة على مرماه بنسبة 36%،؛ لتختاره اللجنة المنظمة رجلا لتلك المباراة.



ومن المقرر أن يلتقي رجال يد الزمالك في المباراة النهائية مع الكويت الكويتي الذي صعد على حساب البنك الأهلي المصري.



ويتأهل الفائز من المباراة النهائية بين الزمالك والكويت الكويتي إلى السوبر جلوب "بطولة العالم للأندية"، والتي ستقام في نوفمبر المقبل بالدمام في المملكة العربية السعودية بمشاركة الأهلي بطل السوبر الأفريقي.



ويستعد الفارس الأبيض للموسم الجديد بعد العودة من السعودية، حيث سيفتتح مشواره في دوري المحترفين يوم 1 سبتمبر المقبل بمواجهة المعادي في الرابعة مساء.



الزمالك وصيف النسخة الأخيرة من البطولة العربية للأندية لكرة اليد، بعد الخسارة أمام الترجي التونسي.