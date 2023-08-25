حسام موافي: الاكتئاب يسبب ألما في الصدر.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافى، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، العلاقة بين وجود ألم في الصدر في الجانب الأيسر، ويقابله ألم في الذراع بذات الاتجاه، معقبًا: «الألم اللي زي كدا مستحيل نفوته عادي».



وقال حسام موافي، خلال تقديمه لبرنامج «ربي زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه يجب رسم قلب إجهادي للمريض، والهدف منه معرفة معدلات نبض القلب، موضحًا أنه عندما تزيد معدلات نبض القلب يتم التوصل لسبب الإصابة.

العلاقة بين ألم الصدر والذراع الأيسر



وتابع: هناك العديد من الأشخاص لا يمكنها إجراء تحليل القلب الإجهادي من خلال الجري على السير، ويتم إعطائها أدوية عن طريق الحقن للمريض تزيد من معدلات نبض القلب.



وأوضح موافي، أنه إذا ثبت عدم وجود مشكلة في القلب، يكون سبب ألم الصدر ناتج عن عرض آخر، ويجب على المصاب متابعة الطبيب المختص، مشيرًا إلى ألم الصدر قد ينتج عن مجموعة مختلفة من الاسباب منها الاكتئاب.