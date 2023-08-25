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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب مربية طفلتهما.. هجوم حاد على بلوجر وزوجها | ما القصة؟

سر الهجوم على أمل
سر الهجوم على أمل سمير وزوجها البلوجر حليم

تشارك البلوجر الشهيرة أمل سمير، وزوجها البلوجر حليم، تفاصيل حياتهما اليومية، ومنذ فترة وهي تشارك مقاطع فيديو مع مربية طفلتها، وهو ما لفت انتباه متابعيها، وتسبب في حملة هجوم كبيرة عليهما.

 

سر الهجوم على أمل سمير وزوجها البلوجر حليم

وتظهر أمل سمير وزوجها حليم مع مربية طفلتهما، والتي هي من أصل إفريقي، وهي تعاملها بشكل مختلف، فتبتاع لها الملابس، وتظهر معها في الأفراح والمناسبات بملابس مشابهة لملابسها، وهو ما جعل البعض يتهمونها بأنها تحاول جمع المزيد من المشاهدات.

 

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وجاء الفيديو الأول بعنوان "فرحتها بالدنيا"، والتي ظهرت فيه المربية بصحبة البلوجر أمل من حفل زفاف البلوجر الشهيرة منة السني، وكانت ترقص أمل مع المربية على مجموعة أغاني ووقف حليم لمشاهدتهم.


وظهرت في المقطع الثاني والذي جاء بعنوان "خليت الناني تشتري اللي نفسها فيه من الماركيت"، أمل ومعها المربية بداخل إحدى المتاجر، وطلبت من المربية شراء كل ما تريده دون دفع حسابه، وقامت أمل بدفع الحساب.


فيما ظهرت في المقطع الثالث، وهي تصور المربية مع فاتورة المتجر التي دفعتها لها، وتقول بمزاح: "كلفتيني بس كله فدا إني أفرحك".


وجاء مقطع فيديو آخر، بعنوان "أول تجربة للناني إنها تسافر وتقعد في سويت خاص، شوفوا عملت إيه"، وظهرت أمل في بداية الفيديو تتحدث عن ما قدمته للمربية خلال الرحلة، ثم بدأت في تصوير المربية وهي سعيدة بالرحلة في لقطات ومشاهد مختلفة.


وأثارت مقاطع الفيديو هجوم رواد مواقع التواصل على أمل وزوجها حليم، ووصفوا مقاطع الفيديو بأنهم يستغلون للمربية من أجل كسب المشاهدات، ووصفها البعض بالطيبة والتواضع المزيف.

 

البلوجر أمل سمير
البلوجر أمل سمير
البلوجر أمل سمير
البلوجر أمل سمير
البلوجر أمل سمير
البلوجر أمل سمير
البلوجر أمل سمير
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