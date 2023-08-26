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رئيس التحرير
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الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

صدى البلد

تسعى إدارة نادي المصري البورسعيدي إلى تعزيز صفوف فريقها قبل انطلاق الموسم الجديد، من خلال الدخول في مفاوضات قوية مع نجم سابق من فريق بيراميدز. 

وهذا القرار يأتي في إطار استراتيجية الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في المنافسات المحلية والقارية.


 

مفاوضات مع نجم بيراميدز

وتُعد التفاوض مع التونسي فخر الدين بن يوسف، نجم فريق بيراميدز السابق، هدفًا رئيسيًا لإدارة المصري البورسعيدي. ويهدف الفريق من خلال هذه الصفقة إلى تدعيم صفوفه بلاعب مميز في خط الهجوم، وتعزيز قوته التنافسية في الموسم المقبل.

 

المنافسة مع الزمالك

ويُعَد المصري البورسعيدي من أندية الدوري المصري الممتاز المهتمة بالتعاقد مع لاعبين مميزين، وذلك لتعزيز قوة الفريق ورفع مستوى أدائه. وقد يكون التونسي فخر الدين بن يوسف هو الأمل الجديد للفريق، حيث يُمكن أن يسهم في تحقيق الانتصارات والنجاحات.

 

تدعيم هائل من الإدارة

وتُظهر إدارة النادي إصرارها على توفير الدعم اللازم للفريق من أجل تحقيق أهدافه. فقد تمتع النادي بتعزيز هائل من رئيس النادي كامل أبو علي، مما يعزز من قدرته على الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق الانتقالات الصيفية.

 

استعداد مكثف للموسم الجديد

ويعمل فريق المصري البورسعيدي على التحضير بشكل مكثف للموسم الجديد من خلال إجراء معسكر تدريبي مغلق في دولة المغرب لمدة أسبوعين. هذا المعسكر يهدف إلى تجهيز اللاعبين بشكل أمثل وبناء اللياقة البدنية قبل انطلاق المنافسات.

 

استياء لاعب في نادي الزمالك

من جهة أخرى، يشعر واحد من أبرز لاعبي نادي الزمالك بالغضب الشديد نتيجة تأخر الحصول على مستحقاته المالية الخاصة بالموسم المنصرم. اللاعب السنغالي إبراهيما نداي طلب الحصول على كامل مستحقاته المالية بعد أن تم دفع نصفها فقط خلال الموسم الماضي. 

ومن المتوقع أن تُعقد جلسة بين المسؤولين في اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي واللاعب نداي لمناقشة الوضع المالي وسبل سداد المستحقات المتأخرة.

 

في الوقت الذي يستعد فيه فريق الكرة بالزمالك للعودة للتدريبات الجماعية من جديد، تظل قضية مستحقات اللاعب نداي تحت الاهتمام والمناقشة. في ضوء هذه التطورات، يستعد الفريق بشكل جاد لموسم كروي جديد يحمل تحدياته وآماله للمستقبل.

 

تحديات وفرص جديدة

وتعيش أندية الدوري المصري أوقاتًا حافلة بالتحديات والفرص. 

ويسعى المصري البورسعيدي لتعزيز تشكيلته والاستعداد لمواجهة المنافسة القوية في الموسم الجديد، ويأمل في تحقيق الانتصارات وتقديم أداء مميز يلبي تطلعات الجماهير.

الزمالك بيراميدز الهجوم الدوري المصري سوق الانتقالات الصيفية

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