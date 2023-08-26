عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يتصدر استطلاع الترشح للرئاسة بين الجمهوريين بنسبة 52%

أرشيفية
أرشيفية

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز"، تصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نسبة التأييد بين الجمهوريين بنسبة دعم تجاوزت الـ52%، وذلك بعد المناظرة بين المرشحين الجمهوريين للرئاسة، والتي جرت قبل أيام.

والخميس، عقد الحزب الجمهوري المناظرة الأولى لمرشحيه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، بين 6 مرشحين، فيما غاب عنها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وشارك 8 أشخاص، مرشحون في الانتخابات التمهيدية للحزب، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، هم؛ رون دي سانتس، حاكم فلوريدا المتصدر بعد ترامب في استطلاعات الرأي، وفيفيك راماسوامي، رجل الأعمال يعمل في مجال التكنولوجيا، فضلا عن مايك بنس نائب ترامب السابق، ونيكي هيلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سابقا، وتيم سكوت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولين، وكريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، ودوغ بورغوم، حاكم ولاية داكوتا الشمالية، وآسا هاتشينسون: حاكم أركنساس السابق.

بعد تسليم نفسه| تفاصيل 20 دقيقة لـ ترامب في السجن .. فيديو

صورة ترامب بالسجن تتحول رمزا وشعارا لحملته الانتخابية | تفاصيل

وأظهر الاستطلاع أن نسبة تأييد ترشح دي سانتس للرئاسة بين الجمهوريين بلغت 13%، لافتًا إلى أن نصف الجمهوريين تقريبًا يقولون إنهم أكثر انفتاحا على دي سانتس بعد المناظرة الجمهورية.

وبحسب استطلاع الرأي، فإن نحو ٤٠% من الجمهوريين منفتحون على فرص دعم هايلي أو راماسوامي بعد مجريات مناظرة الجمهوريين.

ويسعى ترامب للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، رغم أنه يواجه 6 معارك قانونية على الأقل، ويصفها جميعاً بأنها "مدفوعة سياسيًا" و"تهدف إلى إعاقة إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة".

 

 

 

ترامب دونالد ترامب انتخابات 2024 الجمهوريين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

مرض خبيث.. مفاجأة مدوية بشأن فسخ عمرو وردة لعقده مع الرجاء المغربي

توجيه عاجل من النيابة| تطور مثير في وفاة العروسين ضحية السخّان بالغربية

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

موضوعات متعلقة

بعد تسليم نفسه| تفاصيل 20 دقيقة لـ ترامب في السجن .. فيديو

صورة ترامب بالسجن تتحول رمزا وشعارا لحملته الانتخابية | تفاصيل

ترشيحاتنا

النيجر.. المجلس العسكري يعلن حالة التأهب القصوى في الجيش

خبير: عدم تعليم الأجيال الجديدة يفقدنا بعض أنواع الحرف التقليدية.. فيديو

كاتب صحفي: أسر الشهداء صاحبة فضل على كل فئات شعبنا.. فيديو

بعد فرنسا وألمانيا.. المجلس العسكري في النيجر يطرد سفير أمريكا

عايشة ليكم.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة للجمهور السعودي بعد حفلها

تخفي هويتك الإلكترونية .. أفضل خدمات VPN المجانية في 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

انتبهي إلى هذه النصائح.. كيف يتم علاج السخونة عند الأطفال؟

هيتقل ويطول؟.. اعرف تأثير حلاقة أسما منير على شعرها

بسبب مربية طفلتهما.. هجوم حاد على بلوجر وزوجها | ما القصة؟

فيديو

بعد شائعات الطلاق.. حسام حبيب يرافق شيرين عبد الوهاب بحفل موسم الجيمرز

شيرين عبد الوهاب تبدأ حفلها في موسم الجيمرز بالسعودية.. شاهد

توافد الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب بالسعودية.. شاهد

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ