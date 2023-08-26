ترامب يتصدر استطلاع الترشح للرئاسة بين الجمهوريين بنسبة 52%

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز"، تصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نسبة التأييد بين الجمهوريين بنسبة دعم تجاوزت الـ52%، وذلك بعد المناظرة بين المرشحين الجمهوريين للرئاسة، والتي جرت قبل أيام.

والخميس، عقد الحزب الجمهوري المناظرة الأولى لمرشحيه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، بين 6 مرشحين، فيما غاب عنها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وشارك 8 أشخاص، مرشحون في الانتخابات التمهيدية للحزب، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، هم؛ رون دي سانتس، حاكم فلوريدا المتصدر بعد ترامب في استطلاعات الرأي، وفيفيك راماسوامي، رجل الأعمال يعمل في مجال التكنولوجيا، فضلا عن مايك بنس نائب ترامب السابق، ونيكي هيلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سابقا، وتيم سكوت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولين، وكريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، ودوغ بورغوم، حاكم ولاية داكوتا الشمالية، وآسا هاتشينسون: حاكم أركنساس السابق.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة تأييد ترشح دي سانتس للرئاسة بين الجمهوريين بلغت 13%، لافتًا إلى أن نصف الجمهوريين تقريبًا يقولون إنهم أكثر انفتاحا على دي سانتس بعد المناظرة الجمهورية.

وبحسب استطلاع الرأي، فإن نحو ٤٠% من الجمهوريين منفتحون على فرص دعم هايلي أو راماسوامي بعد مجريات مناظرة الجمهوريين.

ويسعى ترامب للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، رغم أنه يواجه 6 معارك قانونية على الأقل، ويصفها جميعاً بأنها "مدفوعة سياسيًا" و"تهدف إلى إعاقة إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة".