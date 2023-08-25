بعد تسليم نفسه| تفاصيل 20 دقيقة لـ ترامب في السجن .. فيديو

رصدت قناة العربية، تقريرًا عن تواجد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق داخل السجن، وما جرى مع الرئيس الأمريكي السابق خلال فترة تواجده في السجن، وسط ترقب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمعرفة ماذا جرى معه خلال الفترة البسيطة التي قضاها خلف القضبان.

تفاصيل مهمة حول دخول دونالد ترامب السجن

وكشفت قناة العربية، عن أن دونالد ترامب، قضى 20 دقيقة فقط داخل السجن، لتكشف عن ما حدث معه خلال تلك الفترة عقب تسليمه نفسه إلى السلطات الأمريكية، إذ كشفت القناة أن دونالد ترامب قد تم وضعه قيد الاعتقال وحجزه في سجن في ولاية جورجيا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر، سعيًا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 والتي خسرها أمام منافسه جو بايدن، الرئيس الأمريكي الحالي.

وأضافت القناة، أن دونالد ترامب وصل إلى السجن بعد الساعة السابعة ونصف مساء بقليل بحسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا لسجلات السجن، فإن اللحظة التي خطى فيها ترامب قدميه في السجن، أعلنت الشرطة الأمريكية توقيفه رسميًا، ومن ثم بعدها تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من أخذ البصمات والقياسات الحيوية.

وأشار تقرير القناة، إلى أن سجل السجن وصف دونالد ترامب بأنه رجل أبيض طوله 1.90 متر، ويزن 97 كيلو جرام بشعر أشقر وعيون زرقاء، ثم التقطت له صورة جنائية هي الأولى لرئيس أمريكي في التاريخ، وبعد انتهاء الإجراءات غادر دونالد ترامب السجن متجها إلى مطار أتلانتا لركوب طائرته الخاصة للعودة لنيو جيرسي، ولاحقا عاد ترامب لمنصته المفضلة إكس تويتر سابقا، لينشر عبرها لأول مرة منذ عام 2021 صورته الجنائية معلقا عليها: "تدخل في الانتخابات.. لا تستلم أبدا".

وتصدر اسم دونالد ترامب محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد طرحه تلك الصورة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة إكس – تويتر سابقا- وسط تفاعل كبير من الجماهير والمغردين مع تلك الصورة التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق.