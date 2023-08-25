صورة ترامب بالسجن تتحول رمزا وشعارا لحملته الانتخابية | تفاصيل

يحاول الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الاستفادة من صورته التاريخية من خلال حث المؤيدين على دفع 34 دولارًا مقابل قميص يحمل صورة الحجز الخاصة به وشعار "لا تستسلم أبدًا" وذلك وفقا لما نشرته الأندبندنت البريطانية.

بعد أقل من ساعتين من اعتقاله يوم الخميس، أرسلت حملة ترامب رسالة بريد إلكتروني تتضمن البضائع والأسعار الخاصة بها.

شارك ترامب أيضًا صورته العابسة - ورابطًا لموقع حملته على الويب - في منشور على منصة أكس، المعروف سابقًا باسم تويتر سابقا، فيما يمثل أول عودة له إلى المنصة الاجتماعية منذ حظره في أعقاب أعمال الشغب في مبني الكابيتول في 6 يناير.

تم حجز ترامب وإطلاق سراحه من سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بعد تسليمه للسلطات في 13 تهمة بمحاولة إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا. تمثل صورة الحجز الخاصة به المرة الأولى والوحيدة التي يُجبر فيها رئيس حالي أو سابق على الخضوع لمثل هذا الأجراء.

تم التقاط صورة الرجل البالغ من العمر 77 عامًا، وتم حجزه كسجين رقم: P01135809 في سجن مقاطعة فولتون بعد ظهر الخميس.

يأتي ذلك بعد أن اتهم المدعي العام للمنطقة فاني ويليس ترامب و18 من مساعديه المقربين في وقت سابق من هذا الشهر. تعتبر هذه هي المجموعة الرابعة من التهم الجنائية التي توجه ضد ترامب منذ مارس، عندما أصبح أول زعيم سابق للولايات المتحدة في التاريخ يتم توجيه الاتهام إليه.

خلال زيارته القصيرة إلى السجن، تم التقاط صورة لترامب وأخذ بصمات أصابعه وإدخال بياناته الشخصية قبل إطلاق سراحه بكفالة.شوهد موكب ترامب مسرعا مبتعدا عن السجن، متجاوزا مجموعة من المؤيدين وأعضاء وسائل الإعلام المنتظرين في الخارج.

في حديثه للصحفيين بعد ذلك بينما كان يستعد للصعود إلى طائرته للعودة إلى الوطن، قال الرئيس الجمهوري السابق إنه "يوم حزين للغاية بالنسبة لأمريكا".

كما نشر ترامب أيضًا علي موقع أكس، تويتر سابقًا، لأول مرة منذ عام 2021 – حيث شارك صورته الخاصة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب منصة التواصل الاجتماعي منذ أن رفع المالك إيلون ماسك الحظر عنه.

اتهم ترامب خصومه السياسيين بـ"التدخل في الانتخابات"، وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي يقوم فيه بحملته للعودة إلى البيت الأبيض. وأضاف: "ما حدث هنا هو استهزاء بالعدالة. لم نرتكب أي خطأ. لم أرتكب أي خطأ والجميع يعلم ذلك. لم أحظى بمثل هذا الدعم من قبل."

تجمع أنصار الرئيس السابق خارج سجن مقاطعة فولتون أثناء حجزه. وكان المحامون والمدعون العامون لترامب قد وافقوا بالفعل على كفالة بقيمة 200 ألف دولار، إلى جانب شروط تشمل منعه من ترهيب المتهمين الآخرين أو الشهود أو الضحايا المزعومين، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

يواجه المتهمون في القضية إجمالي 41 تهمة تتعلق بمحاولتهم بشكل غير قانوني عكس هزيمة ترامب في الولاية، والتي فاز بها جو بايدن بفارق ضئيل في عام 2020.

جميع المتهمين متهمون بالابتزاز، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاما. وسلم العديد من المتهمين أنفسهم في وقت سابق من هذا الأسبوع، بما في ذلك محامي ترامب السابق رودي جولياني.

قالت دي إيه ويليس إنها تأمل في تحديد موعد للمحاكمة في 23 أكتوبر، وأمهلت جميع المتهمين حتى بعد ظهر الجمعة للاستسلام في السجن.ونفى ترامب مرارا ارتكاب أي مخالفات.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يخضع للمحاكمة بسبب ما وصفه بـ "مكالمة هاتفية مثالية" عندما طلب من وزير الخارجية الجمهوري براد رافينسبيرجر المساعدة في "العثور على 11780 صوتًا" له لإلغاء خسارته في انتخابات جورجيا.

قد يضطر ترامب إلى القيام برحلة ثانية إلى الولاية في الأسابيع المقبلة لاستدعاءه – عندما يمثل المدعى عليه أمام المحكمة لأول مرة. ومع ذلك، قال المسؤولون إن هذا يمكن أن يحدث في بعض الحالات افتراضيًا إذا سمح القاضي بذلك.

على الرغم من هذه الاتهامات، لا يزال ترامب هو المرشح الأوفر حظا ليكون مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ليلة الأربعاء، تخطى مناظرة متلفزة بين ثمانية من منافسيه في الحزب وشارك بدلاً من ذلك في مقابلة عبر الإنترنت تساءل فيها عما إذا كان بايدن سيكون قادرًا جسديًا على خوض الحملة الانتخابية.

ومن بين التهم الجنائية المختلفة التي يواجهها ترامب مزاعم بأنه احتفظ بوثائق الأمن القومي في منزله في فلوريدا عندما ترك منصبه. كما تم اتهامه بخرق القانون بشأن دفع أموال مزعومة لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

يدعي الرئيس الأمريكي السابق أن التهم كلها ذات دوافع سياسية.