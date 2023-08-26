المخرج عمر عبد العزيز: رشدي أباظة عمل الكثير من المقالب في هذا الفيلم.. وياسمين عبد العزيز لم تكن مرشحة لبطولة "فرحان ملازم آدم"

حل المخرج عمر عبد العزيز، ضيفا على الإعلامية "إيمان أبو طالب"، في برنامج "بالخط العريض"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، وتحدث عن كواليس فيلم الشقة من حق الزوجة، وفيلم عالم عيال عيال، وفيلم يارب ولد، وتحدث عن ظاهرة أبناء الفنانين، ورأيه في فيلم مرعي البريمو.

الشقة من حق الزوجة نقلة في حياة محمود عبدالعزيز

قال المخرج عمر عبد العزيز إن فيلم الشقة من حق الزوجة كان يناقش قضية مهمة جدا آنذاك، حيث أعطى القانون الحق للزوجة في سكن الزوجية بعد إنجاب الأطفال وظهرت حالات استغلت القانون وطردت أزواجهن من سكن الزوجية.

وأضاف عبدالعزيز ‏خلال حواره مع الإعلامية "إيمان أبو طالب"، في برنامج "بالخط العريض"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن القانون وضع لحماية الأسرة وما حدث بعد صدوره هو ازدياد معدلات ونسب الطلاق وهو ما لم يحمي الأسرة إطلاقا بل قضي عليها ، ويقول أنه ألح على الفنان محمود عبد العزيز ليقوم بأداء أدوار كوميدية و كان دائما يرفض وعندما عرض عليه الفيلم وطلب منه أن يعطي الدور لسمير غانم ولكن الدور كان يحتاج إلى مصداقية لتصل فكرة الفيلم بنجاح للجمهور ، فمحمود عبد العزيز أعطى ثقل للدور وأقنع الجمهور.



وأكد عبدالعزيز أن محمود عبد العزيز انتقل نقلة فنية كبيرة بعد هذا الفيلم ولولاه لما كنا عرفنا "الكيف" و"العار" و غيرهم، مشيراً إلى أنه كان يتمني أن يعمل مع أحمد زكي في فيلم كوميدي، وكان هناك مشروع قائم بالفعل و لم يكتمل بسبب وفاة احمد زكي.



وأضاف عبد العزيز: نعيمة الصغير وعبد الله فرغلي هم أسلحتي الفنية فنعيمة تشبه أدوارها في الحقيقة وتمتلك خفة ظل غير طبيعية و كانت تحفظ الدور بأذنها ولا تقرأه و تحب الارتجال ، وعبد الله فرغلي كان صديق عمري ودخل الوسط الفني كمترجم للأعمال المسرحية الفرنسية حيث كان أستاذ أول للغة الفرنسية ثم توجه للمسرح أثناء تدريسه في بورسعيد و كون فرقه مسرحية عمل بها نبيلة السيد والفنان محمد فريد فكان صديق مقرب له و للفنان صلاح السعدني ، وكان فرغلي قارئ جيد للأعمال وكان يثق جدا في ملاحظتي، وقال مازحا أن اجتماع محمود عبد العزيز ومعالي زايد وعبد الله فرغلي ونعيمة الصغير وجورج سيدهم توليفه فنية تجعلك تشعر بأنك في حديقة حيوانات.

عادل إمام يذاكر الأدوار جيدا

قال المخرج عمر عبد العزيز أن عادل إمام يذاكر الأدوار جيدا ويفكر ويخطط لأعماله جيدا ويحدد مراحل لحياته ومستقبله الفني فهو ذكي ومثقف، أما سمير غانم فهو من أنصار مدرسة التلقائية لأنه يجيد الارتجال ويضيف للدور خارج النص حيث كان يفكر في الإيفيه بشكل وقتي، أما محمد صبحي فهو ملتزم ومثقف جدا و قارئ عظيم للمجتمع و الأحداث بصفة عامة كما أنه يمتلك مرونه فكرية و بدنية فهو صديق ويتمنى أن يجمعهم عمل سنيمائي جديد.

وأضاف عبدالعزيز ‏خلال حواره مع الإعلامية "إيمان أبو طالب"، في برنامج "بالخط العريض"، المذاع عبر شاشة "الحياة"،: "لا وساطة في الفن فأبناء النجوم اللامعين الآن علي الساحة الفنية نشئوا في بيئة فنية ووصلو للقمة عن استحقاق فليس من الضروري أن يكون ابن الوز عوام ، فدنيا وإيمي سمير غانم رائعين و كريم محمود عبد العزير اكتشافي ، ومحمد عادل إمام يحقق نجاحات فنية كبيرة جدا ، فجميعهم كوميديانات وسيستمرون في التواجد بقوة علي الساحة الفنية و لكني منحاز قليلا لكريم محمود عبد العزيز لأنه من اكتشافي وهو الآن في مرحلة النضج الفني وكنت أقول دائما لأبوه "كريم في سنه هذا اهم منك"، و علي النقيض نجد نادية ذو الفقار ابنة عز الدين ذو الفقار والفنانة فاتن حمامة عندما قامت ببطولة فيلم "أنا لا عاقلة ولا مجنونة" للأديب الراحل إحسان عبد القدوس لم تنجح جماهيريا ولم يكن هناك مجاملة لتاريخ والديها".



رشدي أباظة عمل الكثير من المقالب في فيلم «عالم عيال عيال»

قال المخرج عمر عبد العزيز إنه عمل كمساعد مخرج في فيلم “عالم عيال عيال”، ورفع أجره وقتها إلى 100 جنيه.

وكشف عبدالعزيز كواليس الفيلم قائلاً: شارك في الفيلم عدد كبير جدا من الأطفال، منهم محسن محيي الدين، وكان الفنان رشدي أباظة هو الطفل الأعظم بالفيلم، وكان يفعل الكثير من المقالب في فريق العمل، وأخوه فكري أباظة، كان صديقه ودفعته بمعهد الفنون المسرحية، فكان يعرفه على المستوي العائلي أيضا.

وأضاف عمر خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: عملت أيضا مساعد مخرج في فيلم “البعض يذهب للمأذون مرتين”، موضحا أن علاقته بعادل إمام تماثل علاقته بأخيه المخرج محمد عبد العزيز فهو إنسان بسيط جدا وعلاقته رائعة مع الجميع وفنان ذكي جدا ومجتهد ويذاكر أدواره جيدا وكان يعرف ماله وما عليه.

وأكمل عمر: عملت مع الفنان فريد شوقي كمساعد مخرج في ثلاث أفلام وكان وقتها شابا صغير السن، وكان يمتلك خفة دم غير عادية، وكان يأتي قبل التصوير بأربع وخمس ساعات، فهو كان نجما ويتعامل مع الجميع بشكل يليق بنجوميته.



فيلم "يارب ولد" لم ينجح تجاريا

قال المخرج عمر عبد العزيز أنه أخرج فيلم يارب ولد ولم ينجح تجاريا أثناء عرضه ولكنه نجح جماهيريا بعد عرضه علي التليفزيون، ومازال محببا للجمهور حتي الآن.

وأضاف عمر خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: أكثر شيء أسعدني في الفيلم أنه أظهر موهبة أحمد راتب الحقيقية فكانت شخصية عيسوي انطلاقه كبيرة في حياته الفنية، كما أنني اخترت إكرامي لأستفيد من اسمه وشهرته كنجم كرة قدم فهو أيضا يتمتع بخفة دم وكنت شاركت معه كمساعد مخرج من قبل هو وعادل إمام و فريد شوقي في فيلم رجل فقد عقله وبالفعل نجح في دوره كما كان مطلوب منه.



فيلم فرحان ملازم آدم ياسمين عبد العزيز لم تكن المرشحة

قال المخرج الكبير عمر عبد العزيز إن فيلم “فرحان ملازم آدم”، من أعمال محسن زيادة التي طالما حلم أن يقدمها، وبعد وفاته؛ علمت أن هناك سيناريو لم يصور له، اسمه “فرحان ملازم آدم”، فذهبت للمنتج مطيع زايد، الذي أنتج فيلم “الشقة من حق الزوجة” وطلبت منه إنتاجه بميزانية ضئيلة جدا.

وأضاف عمر خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، انه كانت هناك ممثلة أخرى مرشحة للدور قبل الفنانة ياسمين عبد العزيز، وسحبت منها الدور؛ لأنها اتصلت بفريق العمل، لتسأل أين سيوضع اسمها على أفيش الفيلم.

وأوضح: رشحت فتحي عبد الوهاب لدور “فرحان”؛ لأن الدور كان يحتاج لفنان ملامحه من جنوب مصر، وكان هو الأنسب للدور، ولم يكن يعجبني اسم الفيلم، ولكن لم أُضف له وللاسم؛ احتراما للسيناريست الراحل.

وأشار إلى أن الفيلم نجح جماهيريا، وحصلنا به علي عدة جوائز، و سامي العدل علي المستوي الفني، فنان رائع، وصديق عمر خيرت، ويساعد زملائه في الوسط الفني، وكان ابن بلد، وأطلقنا عليه لقب "أبو الرجولة"، لافتا إلى أن مشاركة حسن حسني بالفيلم؛ أثقل العمل فنيا وأضاف له.



صلاح أبو سيف صاحب فضل عليا

قال المخرج عمر عبد العزيز إن شقيقه الأكبر المخرج الكبير محمد عبد العزيز هو من شجعه وأشار له علي موهبته في بداية حياته حيث كان خريج ثاني دفعة لمعهد السينما في بدايته وكان يصطحبه للبلاتوهات وأستوديوهات التصوير وتعلم منه الالتزام، وأن الأعمال الكوميدية يجب أن تقدم بجدية من أجل المصداقية.

وأضاف عبدالعزيز: تعلمت أيضا الكثير من المخرج الكبير صلاح أبو سيف حيث كان قريبا لجيران لهم وكان دائم التردد علي منزلهم، مؤكدا أنه صاحب فضل عليه منذ الطفولة.



وتابع عمر خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: " كل جيل فني يجب أن يحترم الأجيال التي تسبقه فأنا من المحظوظين الذين درس لهم صلاح أبو سيف و محمود مرسي وسعيد الشيخ و عبد العزيز فهمي و عبد الفتاح البيلي ورحمة منتصر ، وتعلمت هذا الاحترام منهم فعندما كان يذكر اسم الأستاذ نيازي مصطفي أمام صلاح ابو سيف كان لا يجرؤ أن يقول نيازي مصطفي فقط بدون كلمة أستاذ علي الرغم من أن فارق السن بينهم ليس كبيرا.

وأشار عبد العزيز إلى أن صداقاته في الوسط الفني قوية جدا فقد كان فاروق الفيشاوي وسامي العدل من أقرب أصدقائه والفنان عماد رشاد مازال صديقه وتجمعهم روابط عائلية، كما أن فاروق الفيشاوي وعمر خورشيد وعمار الشريعي أصدقائه من قبل العمل بالوسط الفني حيث كانوا زملاء في كلية الاداب جامعة عين شمس ، و بوسي و نورا كانوا في كلية التجارة وأحمد راتب في كلية الهندسة ويحيي الفخراني في كلية الطب وجمعهم جميعا مسرح الجامعة تحت لوائه.

فكرة فيلم مرعي البريمو تقليدية



أكد المخرج عمر عبد العزيز أن فيلم مرعي البريمو بذل به مجهود كبير ولكن فكرته ليست جديدة وهذا أخطر شيء يتعرض له أي عمل، فمحمد هنيدي فنان كبير ويملك الكثير ليقدمه، مشيرا إلى أنه لم يشاهد فيلم بيت الروبي ولكن الفيلم ناجح في صالات العرض وأثار إعجاب الجمهور ، أما فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين لكريم عبد العزيز فلم يعجبه.

وأضاف عبد العزيز خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: سعيد للمستوى الذي وصل له كريم عبد العزيز، نظرا لاختياراته لأعماله ونضوجه كممثل، مؤكدا أنه أهم ممثل في مصر ، وهو يستعد لتقديم عمل جديد اسمه الحشاشين للكاتب عبد الرحيم كمال، ويعتقد أن هذا العمل سيكون نقلة كبيرة في حياة كريم عبد العزيز، لأنه نجم شباك ويحقق أعلى إيراد أفلام في مصر.

وأضاف: محمد سعد من أهم الممثلين في مصر و لكنه يتمني ان يترك نفسه لمخرجين جيدين و أن يخرج نفسه القالب الذي وضع نفسه فيه، مؤكدا أنه أبهره في فيلم الكنز وخروجه من شخصية اللمبي سيجعله علي الخريطه الفنية بشكل أكبر.

وأشار إلى أن مسلسل الكبير أوي الجزء الأول لطيف وناجح جدا وأحمد مكي موهوب ولكن يجب ألا يكرر نفس الأدوار مرة أخرى، حيث استنزف مكي سنوات من عمره في نفس الشخصيات ، و يحتاج أن يضع نفسه علي الخريطه الفنية بشكل جديد.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

