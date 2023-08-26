أخبار مصر على مدار 24ساعة.. مدبولي يزور مصانع إنتاج السيارات بجنوب أفريقيا

أخبار مصر.. زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مركز تحديث صناعة السيارات ومصانع لانتاج السيارات بـ جنوب إفريقيا.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



رئيس الوزراء يزور مركز تحديث صناعة السيارات ومصانع الإنتاج بجنوب إفريقيا

زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مركز تحديث صناعة السيارات ومصانع لانتاج السيارات بجنوب إفريقيا وذلك علي هامش مشاركته في في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس" التي تُعقد بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

مدبولي يطالب الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات بالحوافز المطلوبة لإقامة المصانع فى مصر

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية فى مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات،وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حقيقة وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تعرف على متحف كهف روميل بمطروح في ذكري إعادة افتتاحه

يحتفل متحف كهف روميل بمحافظة مطروح بذكرى مرور ستة أعوام على إعادة افتتاحه، والذي يوافق يوم 25 أغسطس من كل عام.

مستشار رئيس الجمهورية: هذه الفئات تحتاج لقاحات لمواجهة متحور كورونا.. تفاصيل

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو لتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحية والوقاية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان متحور كورونا الجديد.

أبو العينين: انضمام مصر لمجموعة البريكس فاتحة خير للمستقبل.. وشهادة نجاح لسنوات من العمل في عهد الرئيس السيسي

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب أن دعوة مصر للانضمام لمجموعة البريكس بداية من يناير 2024 فاتحة خير للمستقبل، ورسالة تعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر واستقرارها الاقتصادي والسياسي وثقلها الإقليمي والدولي، وشهادة نجاح لسنوات من العمل والبناء في عهد الرئيس السيسي تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

لو هتقدم لـ كلية الشرطة .. اِعرف المستندات المطلوبة

يبحث الكثير الراغبون في التقديم لـ كلية الشرطة عن المستندات والأوراق الشخصية المطلوبة، ومن أهم تلك المستندات القيد العائلي، لأنها وثيقة تثبت عدد أفراد الأسرة الواحدة بالرقم القومي لكل منهم، ويحتاج إليها الفرد عند التقديم في كلية الشرطة أو المعاهد التابعة لها.

وزير العمل يُطلق حملة لتشجيع الشباب على البدء في المشروعات الصغيرة

أطلق وزير العمل حسن شحاتة؛ اليوم الجمعة؛ حملة قومية إعلامية للإعلاء من قيمة العمل وتشجيع الشباب على العمل الحر والمشروعات الصغيرة ،ووجه الوزارة ،ومديريات العمل بالمحافظات بالترويج لتلك الحملة، وتنفيذها على أرض الواقع تنسيقاً مع كافة الشركاء الاجتماعيين.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لافتتاح محور كلابشة في محافظة أسوان.

«البيئة» تبحث آليات الاستفادة من البضائع الموفرة للطاقة كـ«منحة صينية لمصر»

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع قيادات وزارة البيئة لبحث آليات الاستفادة من البضائع الموفرة للطاقة؛ لمواجهة التغيرات المناخية، الواردة كمنحة من الحكومة الصينية، متمثلة فى وزارة البيئة الصينية إلى جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من القيادات المعنية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

التضامن تفتح باب التسجيل لأداء الخدمة العامة.. 3 سبتمبر

تفتح وزارة التضامن الاجتماعي، باب التسجيل لأداء الخدمة العامة، يوم 3 سبتمبر، وذلك لخريجي الجامعات والمعاهد العليا.

حتى لو قافلها.. هتجيلك فاتورة كهرباء عالية

بعض الأجهزة الكهربائية، لا تتوقف عن استهلاك الكهرباء رغم غلقها، فتستمر في استهلاك الكهرباء دون أن تعلم، وهو ما يتسبب في إصدار فاتورة كهرباء عالية.

الفرصة الأخيرة للانضمام لـ الكليات العسكرية.. اعرف الشروط والتفاصيل

الكليات العسكرية.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة، عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى الكليات العسكرية.