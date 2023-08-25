الفرصة الأخيرة للإنضمام لـ الكليات العسكرية.. اعرف الشروط والتفاصيل

الكليات العسكرية.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة، عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى الكليات العسكرية.

الكليات العسكرية

تنسيق الكليات العسكرية 2023

إجراءات التقديم للالتحاق بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية العامة.

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لـ

موقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت حتى يوم الإثنين الموافق 08/28/ 2023 و سيتم تحديد موعد الحضور لسحب الملف، إلكترونيا.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة حتى يوم الخميس الموافق 31 /08 /2023، و يتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.

شروط الإلتحاق بالكليات العسكرية

الشروط العامة للقبول

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية "عن غير طريق التجنس/ وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى"

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة "الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعي" بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام "2023 /2022"

أن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2022

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف

أن يكون الطالب حَسن السير والسلوك

أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية

ألا يكون الطالب قد استقال أو فُصل تأديبياً من أي "كلية - معهد - مدرسة" عسكرية / مدنية

ألا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية

ألا يقل الطول عن 170 سم لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتي يسمح بها حتى 158سم كحد أدنى

أن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعــة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقته الطبية

أن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام حالة عدم اجتيازه الاختبار

أن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع "7.5 متر"/ بدون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز

أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية المختلفة

أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصي "كشف الهيئة" وفقاً لتقييم لجنة الاختبار

أن يجتاز الطالب بتفوق اختبار المعلومات العامة

أن يجتاز الطالب بتفوق الاختبار التفضيلي “اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي".

أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل "التحاليل التخصصية المتقدمة"، ويُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع.

أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة في أوراق القَبول والتي تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجد الطالب بالكلية

أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس "المعاهد العليا أو الأكاديميات"، ويلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي

يُسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط ويشترط إجادة السباحة كشرط أساسي لاختبارات الكلية البحرية بالإضافة إلى بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها موجود على الصفحة الرسمية لـ موقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت، ويجب على الطالب وولى أمره السعي لإحضار هذه الأوراق من الآن، نظراً لأن إستخراجها يستغرق وقتاً طويلاً يؤدى إلى تأخير إجراءات القبول.

شروط الكليات العسكرية 2023

يرجى التأكيد على:

قيام طلبة "الثانوية العامة / الأزهرية / الدبلومات" لسنة 2023 بالتسجيل على منظومة التنسيق بعد إعلان النتيج بـ 48 ساعة بدون يوم الجمعة وذلك لربط بيانات الطلبة بمنظومة التنسيق "الطالب يقوم بتسيجل الرقم القومى فقط وسيتم ظهور المجموع له مباشرة".

لن يحق للطالب التسجيل على منظومة التنسيق فى الحالات الأتية:-

أ- عدم إستيفاء شرط السن "21 سنة لطلبة الثانوية العامة والدبلومات – 22 سنة لطلبة الدبلومات 5 سنوات.

ب- عدم إستيفاء شرط المجموع الحد الأدنى 55% لصالح الكلية الجوية وباقى الكليات كما تم ذكرها.

بالنسبة لدرجات التفوق الرياضى تقتصر على وزارة التربية والتعليم / وزارة الشباب والرياضة فقط.

بالنسبة للشهادات العربية والأجنبية ومدارس المتفوقين "STEM" فيمكن التسجيل بدون شرط المجموع لحين إستخراج شهادة المعادلة ويتم الفصل فى موقف الطالب وتوجيهه للكلية المستوفى بها شروط الإلتحاق.

الإنتهاء من إستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة قبل إنتهاء الطالب من الكشف الطبى نظراً لضيق الوقت بين الإختبار الرياضى وتسليم الملف.

شروط الكليات العسكرية 2023

أسلوب سحب الملفات:

المرحلة الأولى: وثيقة التعارف الزرقاء بالإضافة إلى CD "أول يوم للطالب بالكلية مع إختبار السمات".

المرحلة الثانية: كارت التردد “لصالح الكشف الطبي" "بعد إعلان نتيجة السمات وقبل الكشف الطبى".

المرحلة الثالثة: الملف الرئيسى بالإضافة إلى وثيقة التعارف الخضراء و 3 دوسية لوثيقة التعارف الصفراء بعد إجتياز الإختبار الرياضي"