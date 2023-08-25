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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين: انضمام مصر لمجموعة البريكس فاتحة خير للمستقبل.. وشهادة نجاح لسنوات من العمل في عهد الرئيس السيسي

محمد أبو العينين،
محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب أن دعوة مصر للانضمام لمجموعة البريكس بداية من يناير 2024 فاتحة خير للمستقبل، ورسالة تعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر واستقرارها الاقتصادي والسياسي وثقلها الإقليمي والدولي، وشهادة نجاح لسنوات من العمل والبناء في عهد الرئيس السيسي تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح .

وقال أبو العينين من خلال صفحته الرسمية إن البريكس نظام عالمي جديد سيصبح قوة اقتصادية قادرة على منافسة مجموعة السبع الكبريG7، و انضمام مصر لتكتل البريكس سيحمل الخير لبلدنا، وسيكون له آثار اقتصادية كبيرة ستنعكس على الداخل المصري، من تقليل لهيمنة الدولار، وزيادة الاستثمارات والإنتاج وخلق أسواق جديدة للمنتج المصري، وتحول مصر لبوابة لمنتجات دول البريكس نحو إفريقيا، والتبادل التجاري بين دول البريكس بالعملات المحلية.

واختتم وكيل النواب: "مبروك لمصر وقائدها، فهذه الخطوة لم تكن لتتحقق؛ لولا ما حققته الدولة المصرية من إنجازات عملاقة خلال السنوات الماضية".

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