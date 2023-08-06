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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين الخيرية تشارك مع التحالف الوطني في تجهيز العرائس الأيتام

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين الخيرية

قامت مؤسسة أبو العينين الخيرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتجهيز مجموعة من العرائس من الأيتام ، وذلك ضمن المبادرات الخيرية التي تشارك فيها المؤسسة.


وشملت التجهيزات التي قامت بها مؤسسة أبو العينين الخيرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي شراء احتياجات العرائس التي طلبنها من أجهزة كهربائية، وأطقم ملايات وسجاجيد، بالإضافة إلى تقديم مبالغ مالية لمساعدتهن.

 

جاء ذلك على هامش احتفالية مبهجة إقامتها مؤسسة أبو العينين الخيرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف تم خلالها تكريم العرائس وأمهاتهم.

وفي الإطار ذاته، كرمت المؤسسة بالتعاون مع التحالف، على هامش الاحتفالية،  فتاة من ذوي الهمم "كفيفة" حيث كان اليوم يوافق حفل تخرجها من كلية آداب، كما هنأتها علي الخطوبة من زميل لها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

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ابو العينين الخيرية اجهزة كهربائية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المبادرات الخيرية مؤسسة أبو العينين الخيرية

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