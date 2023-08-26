مهاجم كونغولي.. فرج عامر يكشف تفاصيل صفقة الأهلي المنتظرة

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة عن صفقة جديدة داخل النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: "مهاجم الأهلي الجديد كما ذكرت من أكثر من شهر هو أفريقي يلعب في أوروبا ، وهو اما كونغولي او سنغالي ، ولكن بالتأكيد هو كونغولي وذكرت اسمه من أكثر من شهر”.

تلقى النادي الأهلي مكافأة الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التي توّج بها مؤخرا بعد الفوز على الوداد المغربي فى نهائي البطولة.

على صعيد آخر، يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراتين وديتين فى معسكر النمسا الخارجي استعداداً للموسم الجديد، وذلك يومى 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، وجار الاتفاق على طرفى هاتين المباراتين.