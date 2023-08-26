في المستشفى.. أفشة يقلق جمهور الأهلي على نجم الفريق| شاهد

شارك لاعب الاهلي مجدي افشة، صورة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ووجه رسالة للاعب ياسر إبراهيم، والذي ظهر معه داخل المستشفى: “آلف سلامة عليك يا اخويا”.

وتلقى النادي الأهلي مكافأة الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التي توّج بها مؤخرا بعد الفوز على الوداد المغربي فى نهائي البطولة.

على صعيد آخر، يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراتين وديتين فى معسكر النمسا الخارجي استعداداً للموسم الجديد، وذلك يومى 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، وجار الاتفاق على طرفى هاتين المباراتين.