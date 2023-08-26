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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في المستشفى.. أفشة يقلق جمهور الأهلي على نجم الفريق| شاهد

صدى البلد

شارك لاعب الاهلي مجدي افشة، صورة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ووجه رسالة للاعب ياسر إبراهيم، والذي ظهر معه داخل المستشفى: “آلف سلامة عليك يا اخويا”. 

وتلقى النادي الأهلي مكافأة الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التي توّج بها مؤخرا بعد الفوز على الوداد المغربي فى نهائي البطولة.

على صعيد آخر، يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراتين وديتين فى معسكر النمسا الخارجي استعداداً للموسم الجديد، وذلك يومى 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، وجار الاتفاق على طرفى هاتين المباراتين.

النادي الأهلي فريق الكرة بالنادي الأهلي لاتحاد الافريقي لكرة القدم ياسر ابراهيم نادي الأهلي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أفشة

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في المستشفى.. أفشة يقلق جمهور الأهلي على نجم الفريق| شاهد

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