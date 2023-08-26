نصائح عند استخدام مقاييس الحرارة الملامسة للجسم ​

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النائح عند استخدام مقاييس الحرارة الملامسة للجسم:​

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنه يجب الانتظار لمدة ١٥ دقيقة بعد الأكل أو الشرب لقياس درجة حرارة الفم حتى لا تؤثر درجة حرارة طعامك أو مشروبك على قراءة مقياس الحرارة.​

وقالت هيئة الدواء: إذا كنت تخطط لاستخدام مقياس حرارة ملامس لأخذ درجات الحرارة عن طريق الفم والمستقيم؛ فاستخدم مقياسين للحرارة وصنف أحدهما للاستخدام الفموي، والآخر للاستخدام المستقيمي. ​

هيئة الدواء :لا تستخدام نفس مقياس الحرارة في كلا المكانين

وشددت هيئة الدواء إلى عدم استخدام نفس مقياس الحرارة في كلا المكانين.​

ونبهت هيئة الدواء المصرية علي تجاهل الحمى قد يسبب مضاعفات خطيرة، ويجب استشارة الطبيب على الفور.​