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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحث سبل التعاون بين جامعتي عين شمس وطرابلس الليبية.. صور

الدكتورة غادة فاروق
الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس

التقت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس والدكتور حسين مجاهد بجامعة طرابلس الليبية بحضور الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي بالجامعة و الدكتورة  شيرويت المحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة
 

وخلال اللقاء أشارت الدكتورة غادة فاروق إلى أنه من أهم استراتيجيات الجامعة لدعم وتطوير التعليم عقد العديد من الاتفاقيات مع مختلف الجامعات العالمية وبما يتواكب مع أحدث نظم التعليم الحديثة وسوق العمل المحلى والعالمي

كما أضافت الدكتورة  شهيرة سمير انه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعتين العريقتين فى مختلف التخصصات وعلى مستوى التعليم بالفرق المختلفة و الدرسات العليا والتبادل الطلابي.

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الدكتورة غادة فاروق الجامعات العالمية إدارة الوافدين بالجامعة جامعة عين شمس رئيس جامعة عين رئيس جامعة عين شمس

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