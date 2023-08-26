عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معسكر مغلق لمنتخب الكرة الشاطئية استعداداً لبطولة البحر المتوسط باليونان

منتخب مصر للكرة الشاطئية
منتخب مصر للكرة الشاطئية

ينطلق اليوم السبت، معسكر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، بالأسكندرية استعداداً لخوض بطولة البحر الأبيض المتوسط والتى تستضيفها اليونان بداية من 7 سبتمبر المقبل.


واختار المدير الفنى للمنتخب قائمة لاعبين للمعسكر تضم كلاً من محمد السيد، ابراهيم حسن، مصطفي عبده، مصطفى سمير، مصطفى شيكا، مصطفى صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، الحسينى طه، عبدالرحمن الشافعى، إسماعيل بهجت، حسام باولو، محمد عبدالنبي، اسلام احمد، أحمد ايشا، أحمد جبر، محمد أشرف عضمة، كريم محمد عبدالرحيم، محمود عماد، كريم شحاتة، إبراهيم السامولي، محمد السيد صنارة، ابراهيم السامولي.


ويسعى الجهاز الفني لمنتخب الشاطئية إلى استغلال المشاركة فى البطولة لتجربة العديد من العناصر الجديدة التى تم ضمها إلى المنتخب لأول مرة من أجل تجربتها ومنحها الخبرة الدولية بشكل مناسب للاستراتيجية التى يعمل بها الجهاز الفني للمنتخب. 
وسيعلن المدير الفنى، القائمة النهائية التى ستخوض بطولة البحر المتوسط عقب نهاية المعسكر.

الشاطئية مصر منتخب مصر اليونان مصطفى لطفي البحر الابيض المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي على صفيح ساخن| أزمة لنجم الفريق مع الإدارة.. وهذا موعد حسم صفقة المهاجم الأجنبي

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

في المستشفى.. أفشة يقلق جمهور الأهلي على نجم الفريق| شاهد

مش هتروح المحطة تاني.. حجز تذاكر القطارات عن طريق فوري| تفاصيل

ترشيحاتنا

من صوت مصر شيرين أم أنغام؟ اعرف أحلام هتاخد صف مين

تقارير: محمد صلاح قد يتخذ خطوة صادمة لإجبار ليفربول على رحيله

شكري ولافروف يتبادلان التهاني بمناسبة بمرور 80 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات المتاحة لـ علمي

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. زوجة حمدي الميرغني تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

مفاجأة اللوك الجديد| نجم الأهلي زرع شعر .. كيف أصبح شكله ؟

احم نفسك من مرض السكري باتباع 4 نصائح.. تعرف عليها

من الأجمل ؟ ... أحلام و بوسي شلبي بنفس الفستان| شاهد

فيديو

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

رقص شيرين عبد الوهاب على "مش بتاعة الكلام ده" من حفلها بالسعودية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ