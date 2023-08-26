علامة عند صعود السلم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. فما هي ؟

يحدث إنسداد الشرايين بسبب تراكم اللويحات ، وتدعى هذه الحالة طبيا بتصلب الشرايين، والتي تسبب في الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهي من الامراض المزمنة والقاتلة.

أعراض الإصابة بتصلب الشرايين وطرق الوقاية

ويرجع السبب وراء تراكم اللويحات في الشرايين هو تلف البطانة الداخلية، ما يسبب التهابات، وحال تلف جزء معين من الشريان بدرجة كبيرة قد ينفجر ويسبب نزيفًا، وهو أمر خطير قد يتسبب في مقتل الشخص على الفور.

وفي العالب تتكون اللويحات داخل الشرايين بصورة مؤقتة حتى يقوم الجسم بإصلاح جدار الشريان، في حالة تكرار إصابة الشريان يزداد الالتهاب، مما يؤدي إلى ارتفاع المواد الكيميائية الالتهابية، وبالتالي ترسب اللويحات السميكة.

ويحدث تكون اللويحات السميكة تقريبًا في الشرايين ذات التدفق العالي، حيث نادرًا ما تظهر في الأوردة بسبب انخفاض تدفق الدم، وهو ما يتسبب في ضيق الشرايين ذات التدفق العالي وتصبح اللويحات صلبة ومستقرة، وفقاً لما نشر في موقع "dailyhealthpost".

وعندما تحدث ترسبات اللويحات في الشرايين الأخرى، فإننا نشعر بالصلابة في جميع أنحاء الجسم، ومع تقدم الناس في العمر، تتضرر البطانة الداخلية للشرايين أكثر فأكثر وتتعرض للندوب، مما يؤدي إلى تصلبها، وهذا ما يعرف بـ "تصلب الشرايين".

أعراض الإصابة بتصلب الشرايين وطرق الوقاية

ومن أبرز أعراض التعرض لتصلب الشرايين، هي الشعور بالتنميل والتخدير والبرودة في الساقين والقدمين عند صعود السلم، وفي هذه الحالة يحتاج الشخص لإجراء إختبارات لقياس درجة الكالسيوم للتحقق من تكلس الشرايين باللويحات الصلبة.

ويمكن للجسم علاج تصلب الشرايين بالفيتامينات، والذي يدعم قدرة الجسمك على إصلاح الشرايين التالفة وشفاء الالتهاب، وإذابة رواسب البلاك.ط، ومن بين هذه الفيتامينات فيتامين سي، وفيتامين ك 2، وفيتامينات ب، والمغنيسيوم.

ويجب أتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية مع الفيتامينات، والتي تعمل على خفض الالتهابات، مثل : السردين والسلمون البري والماكريل والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان والأعشاب البحرية.