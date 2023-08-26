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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلبة المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية

ختام التدريب الصيفي
ختام التدريب الصيفي

حضر اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية بمركز تدريب شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم الفني لتأهيل فنيين ذوي مهارة عالية تواكب المعايير القومية والدولية، وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

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جاء ذلك بحضور اللواء مهندس ماجد، رئيس القطاع الفني بشركة الصرف الصحى، والمهندس جويدة علي سليمان، رئيس قطاع المنطقة الجنوبية بشركة مياه الإسكندرية، وكذلك ياسر متولي، مدير المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وجابر مصطفى، وكيل المدرسة.

وأكد اللواء محود نافع، أنه تم تنفيذ خطة التدريب تحت الإشراف الكامل للإدارة العامة للتدريب وبواسطة فريق عمل متخصص من المهندسين والكيميائيين بالشركة بشكل عملي بمحطات الشركة ومعاملها وبالمعدات المركزية على جميع أعمال التشغيل، لنقل الخبرة العملية للطلبه بجانب المواد العلمية.

وشدد على الاهتمام بتدريب الطلاب داخل ورش ومعامل الشركة على أيدي خبراء وفنيين مهرة لدعم عملية التدريب العملي أثناء فتره الدراسة، وأثناء فترة التدريب الصيفي، وكذلك بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال التعليم الفنى.

وأوضح "نافع" أن مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات، وتضم بعض التخصصات مثل تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومعالجة وضبط جودة محطات المياه، وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر.

وشهدت الفعاليات تكريم المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف للواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وتكريم اللواء محمود نافع لياسر متولي، مدير المدرسة، وجابر مصطفى، وكيل المدرسة.

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